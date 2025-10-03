Caso Matías Jurado: el 9 de octubre será la última entrevista psicológica y psiquiátrica

Matías Jurado.

La causa que investiga a Matías Jurado, el presunto asesino serial, por una serie de crímenes en Jujuy ingresó en una etapa decisiva. Autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que el jueves 9 de octubre de 2025 se llevará a cabo la última entrevista con el imputado, de carácter psicológico y psiquiátrico, tras la cual se emitirá el informe pericial correspondiente.

En paralelo, la semana pasada, durante una conferencia de prensa, el MPA confirmó que el acusado es plenamente imputable, por lo que podrá ser sometido a juicio. “Lo que sí quedó absolutamente claro es que el imputado Jurado está en condiciones de ser reprochado penalmente, es decir, tiene la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a la condición de la criminalidad del hecho que se dio adelante”, señalaron.

victimas de matias jurado La cinco víctimas confirmadas de Matías Jurado.

Respecto de la calificación legal, la acusación incluye cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, y se evalúa incorporar la agravante por placer. “Resta ver exactamente si se dan los elementos para acreditar la agravante del placer, eso falta todavía de ser agregado al legajo”.

Con esta imputación, Jurado enfrenta una acusación por cinco homicidios agravados en concurso real, delito que prevé la pena de prisión perpetua. “Él está acusado de cinco hechos de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, que tiene una pena de prisión perpetua”, concluyeron. La próxima instancia pericial del 9 de octubre será determinante para la elevación de la causa: una vez incorporado el informe psicológico-psiquiátrico final al expediente, la fiscalía quedará en condiciones de definir los pasos procesales hacia el debate oral. Caso Matías Jurado: conferencia del MPA del jueves 25 de septiembre Embed - CONFERENCIA MPA CASO MATÍAS JURADO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.