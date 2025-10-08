Empezó la inscripción para el ingreso a primer año en las Escuelas Normales de Jujuy

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.

La inscripción definitiva y presencial para los alumnos de las Escuelas Normales de la provincia se realiza este martes 8 y miércoles 9 de octubre de 2025. El trámite está destinado únicamente a los estudiantes que ya forman parte de esas instituciones y buscan asegurar su continuidad en el ciclo lectivo 2026.

Qué escuelas participan del proceso El Ministerio de Educación informó que la inscripción se lleva a cabo en las siete Escuelas Normales que funcionan en diferentes localidades de Jujuy. Se trata de:

Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” (San Salvador de Jujuy)

Escuela Normal “Dr. Eduardo Casanova” (Tilcara)

Escuela Normal “General San Martín” (Libertador General San Martín)

Escuela Normal “Gral. José de San Martín” (San Pedro)

Escuela Normal “República de Bolivia” (Humahuaca)

Escuela Normal “Gendarmería Nacional” (La Quiaca)

Escuela Normal “Sargento Juan Bautista Cabral” (Abra Pampa) Los alumnos que ya cursan en cualquiera de estos establecimientos tienen asegurado su banco la secundaria, por lo que solo deben realizar la confirmación presencial en los días indicados.

Escuela Normal Escuela Normal de Humahuaca. Cómo será el ingreso para nuevos estudiantes Una vez finalizada esta etapa de reinscripción, las instituciones informarán cuántos cupos quedarán disponibles para el ingreso a primer año de aquellos alumnos que provienen de otras escuelas. La preinscripción para nuevos ingresantes será del 13 al 17 de octubre, y se realizará de forma exclusivamente online, a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación. En este proceso, las familias deberán seleccionar una sola institución educativa. Recomendaciones para los padres y tutores Presentarse con documentación actualizada

Verificar los horarios de atención de cada institución para evitar demoras.

de cada institución para evitar demoras. Revisar la página oficial del Ministerio de Educación antes del 13 de octubre para confirmar el enlace y los pasos de la preinscripción web.

Tener preparada la documentación en caso de que el sistema online la requiera.

