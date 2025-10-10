viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 13:24
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 10 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 10 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 10 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 9880 - 80 La Bocha

Los números ganadores:

  1. 9880

  2. 2395

  3. 6096

  4. 1998

  5. 2833

  6. 8767

  7. 8678

  8. 7073

  9. 7361

  10. 8077

  11. 8367

  12. 5185

  13. 4964

  14. 2585

  15. 1255

  16. 3483

  17. 3796

  18. 5564

  19. 5572

  20. 7645

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 6556 - 56 La Caída

Todos los números ganadores:

  1. 6556

  2. 9286

  3. 3410

  4. 6009

  5. 7198

  6. 7259

  7. 3604

  8. 4399

  9. 4909

  10. 9646

  11. 3115

  12. 4114

  13. 4424

  14. 1126

  15. 4913

  16. 9771

  17. 2682

  18. 1260

  19. 1072

  20. 9516

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Temas
