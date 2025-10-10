Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 10 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, viernes 10 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 10 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 9880 - 80 La Bocha
-
9880
-
2395
-
6096
-
1998
-
2833
-
8767
-
8678
-
7073
-
7361
-
8077
-
8367
-
5185
-
4964
-
2585
-
1255
-
3483
-
3796
-
5564
-
5572
-
7645
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 6556 - 56 La Caída
Todos los números ganadores:
-
6556
-
9286
-
3410
-
6009
-
7198
-
7259
-
3604
-
4399
-
4909
-
9646
-
3115
-
4114
-
4424
-
1126
-
4913
-
9771
-
2682
-
1260
-
1072
-
9516
-
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza:
Todos los números ganadores:
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
