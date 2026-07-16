16 de julio de 2026 - 15:05
Deportes.

Mundial 2026 en fotos: Argentina venció a Inglaterra y dejó postales inolvidables en Atlanta

La victoria de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra dejó festejos, lágrimas, abrazos y postales que ya son parte de la historia.

La emoción de Lionel Messi tras la agónica y heróica victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra. (Buda Mendes/Getty Images) Foto 1/19

La emoción de Lionel Messi tras la agónica y heróica victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra. (Buda Mendes/Getty Images)

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La foto de Messi y De Paul en la concentración tras la histórica clasificación ante Inglaterra (foto: Reuters) Foto 3/19
La foto de Messi y De Paul en la concentración tras la histórica clasificación ante Inglaterra (foto: Reuters)


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La Pulga tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial. (Foto: REUTERS/Lee Smith) Foto 4/19

La Pulga tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial. (Foto: REUTERS/Lee Smith)

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Lionel Scaloni habló después de la remontada contra Inglaterra. (Foto: Reuters) Foto 5/19

Lionel Scaloni habló después de la remontada contra Inglaterra. (Foto: Reuters)

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Giovani Lo Celso muestra las bandera de Malvinas tras la victoria de Argentina a Inglaterra (Shaun Botterill/Getty Images). Foto 6/19

Giovani Lo Celso muestra las bandera de Malvinas tras la victoria de Argentina a Inglaterra (Shaun Botterill/Getty Images).

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Lionel Messi, visiblemente emocionado tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 (Getty Images). Foto 7/19

Lionel Messi, visiblemente emocionado tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 (Getty Images).

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El cabezazo de Lautaro Martínez, el momento exacto para definir la remontada de la Selección Argentina (Getty Images). Foto 8/19

El cabezazo de Lautaro Martínez, el momento exacto para definir la remontada de la Selección Argentina (Getty Images).

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El festejo de Enzo Fernández tras el empate de Argentina (Shaun Botterill/Getty Images) Foto 9/19

El festejo de Enzo Fernández tras el empate de Argentina (Shaun Botterill/Getty Images)

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La emoción de los jugadores argentinos y, por otro lado, la desazón de los futbolistas ingleses (Getty Images). Foto 10/19

La emoción de los jugadores argentinos y, por otro lado, la desazón de los futbolistas ingleses (Getty Images).

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Los goleadores de Argentina (Image Photo Agency/Getty Images) Foto 11/19

Los goleadores de Argentina (Image Photo Agency/Getty Images)

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La locura en la tribuna de la Selección Argentina, después de una inolvidable remontada (Getty Images). Foto 12/19

La locura en la tribuna de la Selección Argentina, después de una inolvidable remontada (Getty Images).

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El fraternal abrazo entre Messi y Scaloni, dos leyendas de la Selección Argentina (Getty Images). Foto 13/19

El fraternal abrazo entre Messi y Scaloni, dos leyendas de la Selección Argentina (Getty Images).

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