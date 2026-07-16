Mundial 2026 en fotos: Argentina venció a Inglaterra y dejó postales inolvidables en Atlanta

La victoria de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra dejó festejos, lágrimas, abrazos y postales que ya son parte de la historia.

La emoción de Lionel Messi tras la agónica y heróica victoria de la Selección Argentina contra Inglaterra. (Buda Mendes/Getty Images)

La foto de Messi y De Paul en la concentración tras la histórica clasificación ante Inglaterra (foto: Reuters)

La Pulga tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial. (Foto: REUTERS/Lee Smith)

El fraternal abrazo entre Messi y Scaloni, dos leyendas de la Selección Argentina (Getty Images).

La locura en la tribuna de la Selección Argentina, después de una inolvidable remontada (Getty Images).

La emoción de los jugadores argentinos y, por otro lado, la desazón de los futbolistas ingleses (Getty Images).

El festejo de Enzo Fernández tras el empate de Argentina (Shaun Botterill/Getty Images)

El cabezazo de Lautaro Martínez, el momento exacto para definir la remontada de la Selección Argentina (Getty Images).

Lionel Messi, visiblemente emocionado tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 (Getty Images).

Giovani Lo Celso muestra las bandera de Malvinas tras la victoria de Argentina a Inglaterra (Shaun Botterill/Getty Images).

Lionel Scaloni habló después de la remontada contra Inglaterra. (Foto: Reuters)

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