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7 de agosto de 2026 - 19:48
Fe.

Se realizó en Palpalá la procesión en honor a San Cayetano

Vecinos y familias acompañaron la imagen del santo patrono de la ciudad en una de las actividades centrales de la jornada.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
PROCESIÓN A SAN CAYETANO EN PALPALÁ.

PROCESIÓN A SAN CAYETANO EN PALPALÁ.

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La concentración comenzó a las 16 en la Parroquia San Cayetano y, media hora más tarde, partió la procesión. Vecinos y familias acompañaron la imagen del santo en una nueva muestra de fe popular.

Una jornada de devoción en Palpalá

Cada 7 de agosto, cientos de personas se acercan para agradecer y pedir por trabajo, alimento, salud y protección para sus familias.

En los días previos, la imagen de San Cayetano también recorrió distintos barrios de la ciudad como parte de las actividades del San Cayetano Peregrino, acercando la celebración a vecinos, comercios y trabajadores.

La jornada de este viernes continuará a las 19.30 con la misa central, que será presidida por el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández.

PROCESIÓN A SAN CAYETANO EN PALPALÁ.

PROCESIÓN A SAN CAYETANO EN PALPALÁ.

Las actividades por San Cayetano siguen este sábado

Los festejos continuarán este sábado 8 de agosto con la serenata “Palpalá le canta a San Cayetano”, desde las 16 en el Monumento a San Cayetano.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita e incluirá música en vivo, academias de danza, artistas locales y un paseo de emprendedores.

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