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16 de abril de 2026 - 12:02
Jujuy.

Nuevo millonario en Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino y ya reclamó su premio

El único ganador del sorteo ya inició el trámite para cobrar el millonario pozo de $917 millones. Cuánto recibirá tras los descuentos impositivos.

Por  Judith Girón
Nuevo millonario en Jujuy: ganó $917 millones y ya reclamó su premio

Nuevo millonario en Jujuy: ganó $917 millones y ya reclamó su premio

El ganador fue el único en lograr el acierto total en el sorteo N° 2422, realizado el domingo 5 de abril, con una combinación que incluyó los números: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25.

La jugada fue realizada en una agencia de la provincia de Jujuy, lo que generó gran repercusión y expectativa en toda la región.

Jujeño millonario ¿Cuánto cobrará?

Si bien el premio bruto asciende a $917 millones, el monto final se reduce por la aplicación de impuestos nacionales.

  • El impuesto se calcula sobre el 90% del premio.
  • La alícuota es del 31%.
  • Esto implica una retención efectiva del 27,9% del total.
  • La deducción aproximada es de $255,8 millones.
  • El monto neto a cobrar será de $661.217.005,22.

De esta manera, el ganador jujeño ya avanza con el cobro de su premio y se confirma como el único acertante del sorteo. Con más de $661 millones netos, se convierte en uno de los premios más importantes registrados recientemente en la provincia.

Telekino: otros datos del sorteo

  • 19 apostadores lograron 14 aciertos y recibirán $547.114 cada uno.
  • En el Rekino, no hubo ganadores con todos los aciertos, pero 19 personas con 14 coincidencias cobrarán $202.635.
  • También se entregaron premios de $2 millones por número de cartón en distintas provincias.

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