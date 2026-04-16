Nuevo millonario en Jujuy: ganó $917 millones en el Telekino y ya reclamó su premio

Nuevo millonario en Jujuy: ganó $917 millones y ya reclamó su premio

El nuevo millonario de Jujuy ya dio el paso clave: el apostador que acertó los 15 números del Telekino se presentó a reclamar su premio, luego de haber ganado uno de los pozos más altos del juego, superior a los $917 millones.

El ganador fue el único en lograr el acierto total en el sorteo N° 2422, realizado el domingo 5 de abril, con una combinación que incluyó los números: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 25.

La jugada fue realizada en una agencia de la provincia de Jujuy, lo que generó gran repercusión y expectativa en toda la región.

Jujeño millonario ¿Cuánto cobrará? Si bien el premio bruto asciende a $917 millones, el monto final se reduce por la aplicación de impuestos nacionales.

El impuesto se calcula sobre el 90% del premio.

La alícuota es del 31%.

Esto implica una retención efectiva del 27,9% del total.

La deducción aproximada es de $255,8 millones.

El monto neto a cobrar será de $661.217.005,22. De esta manera, el ganador jujeño ya avanza con el cobro de su premio y se confirma como el único acertante del sorteo. Con más de $661 millones netos, se convierte en uno de los premios más importantes registrados recientemente en la provincia. Telekino: otros datos del sorteo 19 apostadores lograron 14 aciertos y recibirán $547.114 cada uno.

En el Rekino, no hubo ganadores con todos los aciertos, pero 19 personas con 14 coincidencias cobrarán $202.635.

También se entregaron premios de $2 millones por número de cartón en distintas provincias.

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