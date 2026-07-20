Alerta amarilla por vientos en Jujuy: renovaron el alerta para este martes en varias zonas

Después de un fin de semana marcado por el fuerte viento , que provocó cortes de energía eléctrica, caída de árboles, carteles y distintos inconvenientes en la provincia, el lunes comenzará con una mejora en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el viento todavía no se despide de Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos para este martes, aunque ya no rige la alerta naranja que estuvo presente durante el fin de semana en distintos sectores de la provincia.

Según el organismo nacional, la advertencia alcanza a toda la Puna y la Quebrada , donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h , acompañados por ráfagas que podrían superar los 75 km/h .

Cochinoca.

Humahuaca.

Rinconada.

Santa Catalina.

Susques.

Tilcara.

Tumbaya.

Yavi.

En estas zonas se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Mejora en el resto de la provincia

A diferencia de los últimos días, los Valles, las Yungas y el Ramal ya no presentan alertas meteorológicas por viento, lo que marca una mejora respecto del intenso temporal que afectó a Jujuy desde el jueves. Durante ese período, las fuertes ráfagas ocasionaron caída de árboles, postes y carteles, además de interrupciones en el suministro eléctrico que también repercutieron en servicios como internet, telefonía y televisión por cable en distintos puntos de la provincia.

En San Salvador de Jujuy, el lunes comenzará con un marcado descenso de la intensidad del viento respecto a los últimos días. Se espera una jornada con cielo mayormente cubierto, una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 20°C, mientras que durante la noche podrían registrarse vientos de entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h. Si bien las condiciones serán más favorables que las del fin de semana, todavía podrían presentarse algunas ráfagas intensas hacia el cierre de la jornada.