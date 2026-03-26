Secuestraron más de 13 mil dosis de droga y demoraron a 51 personas Secuestraron más de 13 mil dosis de droga y demoraron a 51 personas Secuestraron más de 13 mil dosis de droga y demoraron a 51 personas

Un importante operativo contra el narcomenudeo en Jujuy dejó como saldo más de 13 mil dosis de droga secuestradas y 51 personas demoradas en distintos puntos de la provincia. El procedimiento fue llevado adelante por la Jefatura de Policía, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

De acuerdo a la información oficial, entre el 9 y el 23 de marzo de 2026 se concretaron 60 procedimientos vinculados a causas por infracción a la Ley 23.737, normativa que sanciona delitos relacionados con estupefacientes.

nerco (2) Cómo fueron los operativos en la provincia Las tareas de inteligencia y los procedimientos se desplegaron en varios puntos estratégicos del territorio jujeño. Entre las localidades alcanzadas por los operativos figuran San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Perico, Libertador, San Pedro, La Quiaca y Humahuaca.

El trabajo conjunto permitió avanzar sobre distintos focos de comercialización de droga al menudeo, con intervenciones simultáneas en barrios y sectores considerados clave dentro de la investigación.

Qué secuestraron en los 60 procedimientos El detalle oficial de los elementos secuestrados muestra la magnitud del operativo. En total, se incautaron: 3.976 dosis de cocaína y pasta base

9.173 dosis de marihuana

16 plantines de marihuana

26 kilos de hojas de coca

$2.596.300 en efectivo

balanzas de precisión

41 teléfonos celulares Con estos resultados, las fuerzas intervinientes avanzaron sobre personas sospechadas de estar vinculadas a la venta de droga en distintos sectores de la provincia. Según se informó oficialmente, el despliegue dejó 51 personas demoradas por su presunta vinculación con la comercialización de estupefacientes. nerco (1)

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