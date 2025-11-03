Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Cinco choques sobre un mismo tramo de la Ruta 9 se registraron este lunes 3 de noviembre en San Salvador de Jujuy. Se trata de uno de los sectores más transitados y donde suelen ocurrir hechos viales, esta vez con un total de 13 vehículos involucrados y sin heridos de gravedad.

choques en ruta 9 (1) Tres choques en cadena por la mañana Entre las 7 y las 9 de la mañana se produjeron tres choques en cadena sobre la Ruta 9, a la altura del barrio Mariano Moreno. Los siniestros ocurrieron en un tramo de unos 700 metros y en el mismo sentido de circulación, de sur a norte, lo que generó importantes demoras para quienes ingresaban a la ciudad.

choques sobre ruta 9 (1) En esos tres hechos quedaron involucrados nueve vehículos. Según las primeras informaciones, se trató de impactos en cadena producto de la congestión en la zona. Solo se registraron daños materiales y no hubo personas con heridas de gravedad, aunque personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito.

accidentes jujuy (2) Dos choques en Ruta 9 pasado el mediodía Cerca de las 13, ya en sentido contrario (norte–sur), se sumaron otros dos siniestros viales sobre la misma ruta. En el primero de ellos, un Renault Clio perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica. En el vehículo viajaban tres personas —un adulto y dos niños— que no habrían sufrido lesiones de consideración.

El segundo hecho de la tarde involucró a tres vehículos. De acuerdo al relato de una de las conductoras, uno de los automovilistas se habría dado a la fuga luego del impacto. Pese a la seguidilla de choques, todos los siniestros de este lunes dejaron solo daños materiales: los tres de la mañana en el carril sur–norte y los dos de la tarde en el carril norte–sur.

