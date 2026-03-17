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17 de marzo de 2026 - 09:46
País.

Se conmemoran 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina

A más de tres décadas del ataque en la Buenos Aires, el acto renueva el reclamo de justicia y mantiene vigente el impacto del atentado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La justicia argentina estableció que la organización terrorista Hezbollah fue la responsable de la explosión.

La justicia argentina estableció que la organización terrorista Hezbollah fue la responsable de la explosión.

Este martes 17 de marzo se conmemoran 34 años del ataque terrorista contra la Embajada de Israel en la Argentina, un hecho que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país y que, hasta hoy, no ha tenido responsables condenados.

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A más de treinta años de aquel episodio, su vigencia continúa siendo ineludible. Evocarlo no implica únicamente rendir tributo a quienes perdieron la vida, sino también reflexionar sobre los riesgos y desafíos que siguen presentes en la actualidad.

El atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 dejó 29 muertos y más de 200 heridos, marcando un antes y un después en la historia argentina.

Una herida abierta y el reclamo de justicia vigente

La Justicia nacional determinó que el atentado que arrasó la sede diplomática en el barrio de Recoleta fue ejecutado por Hezbollah, y provocó la muerte de 29 personas además de dejar más de 200 heridos.

En el marco de un nuevo aniversario de la tragedia, la Embajada de Israel en la Argentina invita a la comunidad a sumarse al Acto Central, previsto para el martes 17 de marzo a las 14:30 en la intersección de Arroyo y Suipacha.

El atentado contra la Embajada y luego el ataque a la AMIA en 1994 evidenciaron la presencia del terrorismo internacional en Argentina.

El llamado oficial impulsado por la Embajada de Israel en la Argentina estuvo acompañado por un conmovedor video bajo el título “La primera vez no se olvida”, que pone en memoria las consecuencias de aquel atentado y su peso en la historia reciente del país.

Al mismo tiempo, como sucede cada año en la víspera de la fecha, el lunes 16 de marzo a las 19, el espacio de La Juventud llevará adelante su habitual concentración en la esquina de Arroyo y Suipacha, donde se renovará el pedido de justicia y se volverá a señalar la falta de avances en la causa.

Acto a 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina.

Impacto, víctimas y un mensaje que trasciende fronteras

En esa jornada, el accionar del terrorismo global impactó de lleno en el centro de la Buenos Aires. El saldo fue de 29 víctimas fatales y más de 200 heridos, entre ellos personas de origen israelí, boliviano, paraguayo, italiano, uruguayo y argentino, con distintas tradiciones y procedencias.

De allí la necesidad de subrayar un punto que a menudo se diluye en la discusión pública: aquel ataque no estuvo dirigido únicamente contra Israel ni exclusivamente contra la comunidad judía, sino que alcanzó al conjunto de la Argentina. Se trató de una agresión directa contra la soberanía del país.

El actual contexto internacional, marcado por el conflicto entre Irán y Occidente, reactualiza la amenaza del terrorismo sobre el territorio argentino.

Los tribunales del país fueron contundentes al atribuir la autoría del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina a Hezbollah, señalado además como un brazo operativo de Irán en este tipo de acciones.

Una conclusión similar se alcanzó respecto del ataque a la AMIA en 1994, que provocó 85 muertes y centenares de heridos, y que volvió a evidenciar la actuación del terrorismo internacional dentro del territorio argentino.

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