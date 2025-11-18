martes 18 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 13:34
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 18 de noviembre

Conocé los resultados actualizados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 18 de noviembre. Descubrí qué números salieron y la lista completa de ganadores.

Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 18 de noviembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, 18 de noviembre

Quiniela de Tucumán: resultados de Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 0843 - 43 El Balcón

Los números ganadores

  1. 0843
  2. 9219
  3. 6582
  4. 7124
  5. 6678
  6. 1685
  7. 4206
  8. 1855
  9. 3646
  10. 2602
  11. 4623
  12. 5365
  13. 8725
  14. 7918
  15. 5369
  16. 9025
  17. 7911
  18. 8946
  19. 3984
  20. 3921

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

