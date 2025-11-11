Qué pasará en Jujuy con la desregulación de los colegios privados

El Gobierno nacional oficializó la desregulación de los aranceles en los colegios privados de todo el país . La medida, establecida mediante el Decreto 787/2025, pone fin a más de treinta años de control estatal sobre el valor de las matrículas y las cuotas. En Jujuy, la situación será distinta según el tipo de institución.

La nueva normativa elimina la obligación de que los colegios informen o soliciten autorización antes de modificar sus cuotas. Según el texto publicado en el Boletín Oficial , la decisión busca otorgar mayor libertad a las instituciones educativas para adaptarse a los cambios económicos del país.

El decreto también deroga una norma de 1993 que regulaba la relación entre el Estado y los colegios privados. El Gobierno argumentó que el esquema anterior “limitaba la capacidad de las instituciones para reaccionar frente a los costos operativos y salariales”, y que la desregulación permitirá “favorecer un entorno más flexible para la gestión educativa”.

En la provincia, los establecimientos de gestión privada presentan distintas realidades. Norma Lozano, presidenta de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas (AJIEP) , explicó que la medida “no afecta directamente a los colegios que no reciben subvención estatal”.

“En el caso de los colegios privados que no reciben subvención, esto no afecta directamente. Los colegios privados al momento de definir la cuota realizan una evaluación empresarial particular considerando el índice de inflación y demás”, detalló Lozano.

La referente del sector aclaró que la diferencia principal estará en el trámite administrativo: “Afecta el hecho de no tener que informar al Ministerio el precio de las cuotas en una fecha determinada”.

Evaluación interna y libertad de precios

Lozano explicó que “el porcentaje del aumento de cuotas no estaba regulado en el caso de los colegios privados sin subvención. Por eso, cada institución podía establecer dicho porcentaje en función del análisis de sus propias necesidades y requerimientos”.

En este sentido, la medida nacional no modifica de manera sustancial el funcionamiento de los establecimientos sin aporte estatal, aunque sí elimina la obligación formal de comunicar los montos al Ministerio de Educación.

Qué implica para los colegios con subvención

En cuanto a las instituciones que sí reciben ayuda del Estado, la nueva disposición podría implicar ajustes en los mecanismos de control. Hasta ahora, estos colegios debían informar cada cambio de arancel para su revisión por parte de las autoridades provinciales. Con el nuevo esquema, el monitoreo quedará sujeto a las decisiones locales.

El decreto también instruye al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación a revisar el sistema de financiamiento de la educación privada. El objetivo será adaptar las reglas a la política de libre determinación de precios y establecer nuevos criterios de funcionamiento.