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11 de abril de 2026 - 08:46
Salud.

Se estima que en Argentina 100 mil personas sufren parkinson

Se estima que alrededor de 100.000 personas viven con la enfermedad de parkinson en Argentina. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Parkinson

Parkinson

La enfermedad de parkinson es un trastorno neurológico crónico y progresivo que afecta el movimiento. Se produce por la pérdida de neuronas que generan dopamina, una sustancia fundamental para el control motor. Con el tiempo, esto impacta en la autonomía de la persona y puede generar complicaciones asociadas a la propia enfermedad.

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Si bien no hay datos estadísticos exactos, se estima que en Argentina unas 100.000 personas viven con esta enfermedad.

“Además de los síntomas motores, como la lentitud o las dificultades para caminar, también pueden aparecer alteraciones del ánimo y del sueño. En etapas iniciales, estos síntomas suelen responder bien al tratamiento. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza, pueden surgir fluctuaciones en la respuesta a la medicación, conocidas como períodos ON y OFF”, explicó la Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

En este contexto, la actividad física se consolida como una herramienta terapéutica fundamental. No solo ayuda a mejorar la marcha, el equilibrio y la fuerza, sino que también impacta positivamente en el ánimo y la calidad del sueño. Realizar ejercicio de manera regular y adaptada a cada persona puede contribuir a sostener la funcionalidad y la independencia por más tiempo.

El Haj recomienda: “incorporar rutinas que combinen ejercicios aeróbicos, de fuerza y de equilibrio, preferentemente en los momentos del día en que la medicación ofrece mayor efecto. Iniciar la actividad de forma temprana y sostenerla en el tiempo es fundamental”.

“El acompañamiento del entorno también cumple un rol central”, asegura la especialista. El apoyo emocional, la adaptación del hogar para mayor seguridad y la participación activa de la familia favorecen la adherencia al tratamiento y mejoran la calidad de vida.

“Abordar el Parkinson desde un enfoque integral, que combine tratamiento médico, actividad física y contención, permite transitar la enfermedad con mayor bienestar y autonomía”, finalizó El Haj.

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