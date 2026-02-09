martes 10 de febrero de 2026

9 de febrero de 2026 - 10:08
Proyecto.

En Salta proponen elevar a 0,5 el límite de alcohol permitido para conductores

Cabe recordar que en Salta rige la Ley de Tolerancia Cero de alcohol al volante. Sin embargo se presentó un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
En Salta proponen elevar a 0,5 el límite de alcohol permitido para conductores

En Salta proponen elevar a 0,5 el límite de alcohol permitido para conductores

Cuando están por cumplirse doce años de la implementación de la tolerancia cero al alcohol para conductores, un nuevo proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Salta busca modificar el régimen vigente y elevar a 0,5 gramos por litro de sangre el límite permitido de alcoholemia. La iniciativa promete convertirse en uno de los debates más polémicos que deberá afrontar la Legislatura provincial al inicio del período de sesiones ordinarias en marzo.

La propuesta apunta a dejar atrás el esquema de prohibición absoluta que rige desde 2014 y avanzar hacia un sistema diferenciado de sanciones, similar al que se aplica en otras jurisdicciones del país.

controles alcoholemia.jpg
Tolerancia cero: en 2021 se redujeron en un 25% los fallecidos en Jujuy

Tolerancia cero: en 2021 se redujeron en un 25% los fallecidos en Jujuy

Quiénes impulsan la iniciativa

El proyecto es impulsado por los diputados Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas, quienes proponen reformar la Ley Provincial 7846, norma que desde hace casi una década establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para quienes conducen en el territorio salteño.

Según los autores, la iniciativa no busca flexibilizar los controles ni fomentar conductas irresponsables, sino adecuar la legislación a un criterio que consideran más razonable y técnicamente sustentable.

Un sistema escalonado de sanciones

El cambio central del proyecto consiste en reemplazar el actual esquema de prohibición absoluta por un sistema de sanciones progresivas, de acuerdo con el nivel de alcoholemia detectado.

En caso de aprobarse la reforma, quienes conduzcan con una alcoholemia de entre 0,5 y 1 gramo por litro de sangre enfrentarían:

  • Multas de 300 a 800 unidades fijas

  • Retención de la licencia de conducir

  • Inhabilitación para conducir de seis meses a un año

  • Remoción del vehículo

Para los conductores que superen el 1 gramo por litro de sangre, las sanciones serían considerablemente más severas, incluyendo:

  • Multas de hasta 1.000 unidades fijas

  • Inhabilitaciones de hasta dos años

  • Mayores descuentos de puntos en el carnet de conducir

Agravamiento de penas en casos especiales

El proyecto también contempla un endurecimiento de las sanciones en determinadas situaciones consideradas de mayor riesgo. Las penas se duplicarían cuando:

  • Se conduzca con menores de edad

  • Viajen personas que no puedan valerse por sí mismas

  • Se trate de vehículos destinados al transporte de pasajeros o de carga

En estos casos, tanto las multas como los plazos de inhabilitación serían más elevados, reforzando el criterio de protección de los sectores más vulnerables.

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, los legisladores sostienen que el límite propuesto de 0,5 gramos por litro de sangre no es arbitrario, sino que responde a un estándar ampliamente reconocido en distintas provincias del país y en numerosos países del mundo.

“Se trata de una revisión razonable de una norma que, en su redacción actual, presenta tensiones internas y efectos que merecen ser evaluados a la luz de la experiencia acumulada desde su vigencia”, plantean los autores en el texto.

Tolerancia cero.jpg

Impacto en la economía y el turismo

Uno de los ejes centrales del proyecto es el impacto económico que, según los diputados, ha generado la normativa vigente. El documento señala que la tolerancia cero, al no distinguir niveles de alcoholemia, “ha generado situaciones que impactan negativamente” en sectores clave de la economía provincial.

En particular, se menciona al turismo, la gastronomía y la vitivinicultura, actividades que han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Los legisladores destacan que Salta se consolidó como un destino turístico de relevancia nacional e internacional, con un notable desarrollo del sector gastronómico y de la producción de vinos de altura en los Valles Calchaquíes.

En ese contexto, consideran que el régimen actual afecta la dinámica cotidiana de estas actividades y proponen un marco normativo que permita compatibilizar el desarrollo económico con una política de tránsito responsable.

Un debate que promete polémica

La iniciativa reabre un debate sensible en la provincia, donde la tolerancia cero al alcohol fue durante años una de las banderas en materia de seguridad vial. El proyecto comenzará a ser analizado por la Legislatura cuando se inicie el período de sesiones ordinarias, y se espera que genere posiciones encontradas tanto en el ámbito político como en la sociedad.

