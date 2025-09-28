Sin agua en algunos barrios de nuestra ciudad desde el mediodia

Sin agua en barrios de nuestra ciudad desde el mediodía

Agua Potable de Jujuy comunica a la comunidad que, debido a una rotura detectada en el acueducto principal de 500 mm en el Barrio Asentamiento 6 de Agosto – Huaico, proveniente de la Planta Alto Reyes, se interrumpirá el servicio de agua potable. La interrupción programada comenzará a las 12:00 hs y se mantendrá hasta finalizar las reparaciones de esta avería de gran magnitud, recomendando a los vecinos tomar las precauciones necesarias y almacenar agua para el tiempo que duren los trabajos.

Sectores afectados En Capital: Barrio Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, EPAN, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti y La Arbolada.

En Alto Comedero: Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la Túpac (etapas 4° a 10°), Barrio Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas y 89 Viviendas CEDEMS.

Barrios con posible baja presión: Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito.

El personal de redes, acueductos, logística, electromecánica y seguridad e higiene ya trabaja para resolver el inconveniente y restablecer el servicio al 100% en el menor tiempo posible. Agua Potable

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.