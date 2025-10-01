¿Cuáles son las diferencias entre el bastón verde y el blanco?

En el marco de un conversatorio sobre salud visual, el Dr. José Ignacio Martínez Alvarado (M.P. 3330), oftalmólogo , explicó la importancia de visibilizar el uso del bastón verde , un distintivo que permite reconocer a las personas con baja visión y diferenciarlo del bastón blanco, asociado a la ceguera total.

Importante. Peregrinación a Río Blanco: cómo será el operativo de salud del SAME 107

Reclamo. Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

“ Es un conversatorio para tratar de visibilizar y mostrarle a la gente la existencia de este bastón verde, que no hace muchos años se empezó a implementar ”, señaló Martínez Alvarado en diálogo con Canal 4.

Bastón verde: representa a quienes tienen remanentes visuales , es decir, ven muy poco, pero conservan cierta capacidad de orientación.

“El bastón verde demuestra que una persona tiene baja visión, no es ceguera total. Es alguien con gran dificultad visual que necesita ayuda y comprensión”, precisó el especialista.

Una problemática en aumento

image

La baja visión es un fenómeno cada vez más frecuente en todo el mundo.

“A nivel internacional se estipula que son 150 millones de personas las que tienen discapacidad visual o baja visión. Y por cada persona ciega hay cuatro que presentan baja visión”, destacó Martínez Alvarado.

El aumento de la expectativa de vida y enfermedades como la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía diabética y el glaucoma son algunas de las principales causas. “Son daños que muchas veces resultan imposibles de revertir”, agregó.

Puede aparecer en todas las etapas de la vida

El oftalmólogo subrayó que los problemas visuales no afectan solo a adultos mayores:

“Se da en todas las edades, desde el nacimiento, por cuestiones congénitas como hipoxia, albinismo o cataratas congénitas, hasta enfermedades adquiridas como traumatismos, miopías altas, infecciones o el uso excesivo de pantallas”.

En la adultez, explicó, las cataratas no tratadas y el glaucoma figuran entre las principales causas de baja visión.

Concientizar para incluir

El objetivo del conversatorio es sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad:

“Cuando veamos a una persona con un bastón verde debemos saber que tiene una gran dificultad visual. No es que ‘se hace’ o ‘ve un poco’, es alguien que necesita comprensión y acompañamiento”, enfatizó Martínez Alvarado.