miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 18:19
Importante.

¿Cuáles son las diferencias entre el bastón verde y el blanco?

Un especialista brindó detalles de estas herramientas que usan las personas con problemas de visión. Esta problemática afecta a más de 150 millones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
marcha universitaria
Reclamo.

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud
SAME 107.
Importante.

Peregrinación a Río Blanco: cómo será el operativo de salud del SAME 107

Es un conversatorio para tratar de visibilizar y mostrarle a la gente la existencia de este bastón verde, que no hace muchos años se empezó a implementar”, señaló Martínez Alvarado en diálogo con Canal 4.

La diferencia es clave:

  • Bastón blanco: identifica a personas con ceguera total.

  • Bastón blanco y rojo: corresponde a quienes además presentan sordera.

  • Bastón verde: representa a quienes tienen remanentes visuales, es decir, ven muy poco, pero conservan cierta capacidad de orientación.

El bastón verde demuestra que una persona tiene baja visión, no es ceguera total. Es alguien con gran dificultad visual que necesita ayuda y comprensión”, precisó el especialista.

Una problemática en aumento

image

La baja visión es un fenómeno cada vez más frecuente en todo el mundo.

A nivel internacional se estipula que son 150 millones de personas las que tienen discapacidad visual o baja visión. Y por cada persona ciega hay cuatro que presentan baja visión”, destacó Martínez Alvarado.

El aumento de la expectativa de vida y enfermedades como la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía diabética y el glaucoma son algunas de las principales causas. “Son daños que muchas veces resultan imposibles de revertir”, agregó.

Puede aparecer en todas las etapas de la vida

El oftalmólogo subrayó que los problemas visuales no afectan solo a adultos mayores:

Se da en todas las edades, desde el nacimiento, por cuestiones congénitas como hipoxia, albinismo o cataratas congénitas, hasta enfermedades adquiridas como traumatismos, miopías altas, infecciones o el uso excesivo de pantallas”.

En la adultez, explicó, las cataratas no tratadas y el glaucoma figuran entre las principales causas de baja visión.

Concientizar para incluir

El objetivo del conversatorio es sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad:

Cuando veamos a una persona con un bastón verde debemos saber que tiene una gran dificultad visual. No es que ‘se hace’ o ‘ve un poco’, es alguien que necesita comprensión y acompañamiento”, enfatizó Martínez Alvarado.

Embed - ¿Cuáles son las diferencias entre el bastón verde y el blanco?

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

Peregrinación a Río Blanco: cómo será el operativo de salud del SAME 107

Presentaron el Centro de Monitoreo del Ministerio de Salud

Comenzó el juicio al enfermero del Materno Infantil: se negó a declarar

Jujuy presentará el primer hilo de llama producido íntegramente en la provincia

Lo que se lee ahora
SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Sin agua. video
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel