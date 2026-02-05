Más de 12.400 conductores sancionados en enero: el alcohol al volante sigue siendo el mayor riesgo vial

Durante enero, se llevaron a cabo 537 mil controles en todo el país, resultando en más de 12.400 sanciones a conductores por diversas infracciones de tránsito. Twitter

El comienzo del año dejó cifras alarmantes en las rutas argentinas con más de 12.400 conductores sancionados. Durante enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscalizó más de 537.000 vehículos en todo el país y sancionó a 12.474 conductores por infracciones graves. El dato más preocupante: 2.002 personas manejaban con alcohol en sangre, una de las principales causas de siniestros viales fatales.

Los controles se realizaron en rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos, en el marco del intenso movimiento vehicular propio del verano. Las estadísticas confirman que, pese a las campañas de concientización, el alcohol al volante sigue siendo una conducta extendida y altamente peligrosa.

Alcohol, faltas graves y licencias retenidas Además de las alcoholemias positivas, los operativos detectaron 2.453 vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores sin cinturón de seguridad, 1.375 casos de falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Como consecuencia de estas faltas, se retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos, una medida clave para retirar de circulación a conductores que representaban un riesgo inmediato para terceros.

controles seguridad vial 21 Control de seguridad vial en una ruta de Jujuy. /Foto: Prensa Gobernación Durante los operativos realizados en enero, se registraron las siguientes infracciones graves Alcoholemias positivas: 2.002 conductores sancionados por manejar con alcohol en sangre.

Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 2.453 vehículos fuera de regla.

No uso del cinturón de seguridad: 1.433 conductores.

Falta de documentación obligatoria: 1.375 infracciones.

Patente ausente o tapada: 899 vehículos.

Exceso de velocidad: 292 infracciones. Medidas adoptadas Licencias de conducir retenidas: 3.493

Vehículos retenidos: 752 Una alcoholemia extrema y menores a bordo: tragedia evitada Uno de los episodios más graves ocurrió en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334. Durante un patrullaje preventivo, agentes detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que estaba completamente ebrio y que en el vehículo viajaban dos menores de edad. El test de alcoholemia arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió frenar a tiempo una situación de riesgo extremo y evitar una tragedia que podría haber tenido consecuencias fatales. Controles diarios en todo el país Desde la ANSV informaron que estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos, de manera coordinada con provincias y municipios. El objetivo es reducir la siniestralidad vial y reforzar la presencia del Estado en las rutas durante los meses de mayor circulación.

