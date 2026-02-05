jueves 05 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de febrero de 2026 - 11:15
ANSV.

Más de 12.400 conductores sancionados en enero: el alcohol al volante sigue siendo el mayor riesgo vial

En enero, la ANSV sancionó a más de 12.400 conductores, donde el alcohol al volante encabezó las infracciones más graves en todo el país.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Durante enero, se llevaron a cabo 537 mil controles en todo el país, resultando en más de 12.400 sanciones a conductores por diversas infracciones de tránsito.

Durante enero, se llevaron a cabo 537 mil controles en todo el país, resultando en más de 12.400 sanciones a conductores por diversas infracciones de tránsito.

Twitter

El comienzo del año dejó cifras alarmantes en las rutas argentinas con más de 12.400 conductores sancionados. Durante enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscalizó más de 537.000 vehículos en todo el país y sancionó a 12.474 conductores por infracciones graves. El dato más preocupante: 2.002 personas manejaban con alcohol en sangre, una de las principales causas de siniestros viales fatales.

Lee además
Luis Caputo.
Economía.

El FMI inició en Buenos Aires la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones
Jujuy es una de las principales provincias en la producción de litio en Argentina
Minería.

El litio empuja a Jujuy: tercera en exportaciones mineras y clave en el ingreso de dólares

Los controles se realizaron en rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos, en el marco del intenso movimiento vehicular propio del verano. Las estadísticas confirman que, pese a las campañas de concientización, el alcohol al volante sigue siendo una conducta extendida y altamente peligrosa.

Alcohol, faltas graves y licencias retenidas

Además de las alcoholemias positivas, los operativos detectaron 2.453 vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores sin cinturón de seguridad, 1.375 casos de falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Como consecuencia de estas faltas, se retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos, una medida clave para retirar de circulación a conductores que representaban un riesgo inmediato para terceros.

controles seguridad vial 21
Control de seguridad vial en una ruta de Jujuy. /Foto: Prensa Gobernación

Control de seguridad vial en una ruta de Jujuy. /Foto: Prensa Gobernación

Durante los operativos realizados en enero, se registraron las siguientes infracciones graves

  • Alcoholemias positivas: 2.002 conductores sancionados por manejar con alcohol en sangre.

  • Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 2.453 vehículos fuera de regla.

  • No uso del cinturón de seguridad: 1.433 conductores.

  • Falta de documentación obligatoria: 1.375 infracciones.

  • Patente ausente o tapada: 899 vehículos.

  • Exceso de velocidad: 292 infracciones.

Medidas adoptadas

  • Licencias de conducir retenidas: 3.493

  • Vehículos retenidos: 752

Una alcoholemia extrema y menores a bordo: tragedia evitada

Uno de los episodios más graves ocurrió en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334. Durante un patrullaje preventivo, agentes detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que estaba completamente ebrio y que en el vehículo viajaban dos menores de edad.

El test de alcoholemia arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió frenar a tiempo una situación de riesgo extremo y evitar una tragedia que podría haber tenido consecuencias fatales.

Controles diarios en todo el país

Desde la ANSV informaron que estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos, de manera coordinada con provincias y municipios. El objetivo es reducir la siniestralidad vial y reforzar la presencia del Estado en las rutas durante los meses de mayor circulación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El FMI inició en Buenos Aires la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones

El litio empuja a Jujuy: tercera en exportaciones mineras y clave en el ingreso de dólares

El Gobierno pidió que Milagro Sala cumpla su condena en cárcel común

Impactante hallazgo en el Mar Argentino: captan una medusa gigante de 11 metros

Salta registra una caída sostenida de la mortalidad infantil

Lo que se lee ahora
Milagro Sala.
CIDH.

El Gobierno pidió que Milagro Sala cumpla su condena en cárcel común

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Terrible vuelco de un auto en la curva de la muerte: el conductor se salvó de milagro video
Accidente.

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas video
Consumo.

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas

David María Carrillo se jubiló luego de 20 años en el Poder Judicial, un hito para la inclusión en Jujuy video
Trabajo.

David María Carrillo se convirtió en la primera persona con síndrome de Down en jubilarse en Jujuy

Impactante choque en barrio Cuyaya: un auto se estrelló contra un poste de luz video
Jueves accidentado.

Impactante choque en barrio Cuyaya: un auto se estrelló contra un poste de luz

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel