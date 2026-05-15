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15 de mayo de 2026 - 20:23
Elecciones.

FNE 2026: éstas son las representantes elegidas de este viernes

Este viernes cinco colegios capitalinos tendrán nuevas soberanas. Conocemos el nombre de cada una para esta Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
FNE 2026.
FNE 2026.
FNE 2026: Colegio Gianelli.

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FNE 2026: Colegio Secu 32.

FNE 2026: Colegio Secu 32.

Cinco colegios de Jujuy realizan este viernes 15 de mayo sus elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, en una jornada marcada por la expectativa de estudiantes, familias y comunidades educativas.

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ELECCION COLEGIO GIANELLI

Representante 2026: Ana Abigail Muro

Ana Muro - representante Gianelli
  • 1º princesa: Julieta Lucia Reinoso
  • 2º princesa: Florencia Candela Burgos
  • 1º Dama de Honor: Agostina Laime
  • 2º Dama de Honor: Brisa Armella
elección Colegio Gianelli 2026

ELECCIÓN COLEGIO SECUNDARIO 32

Representante 2026: Belinda Armella

  • 1° Princesa : Luciana Medina
  • 2° Princesa : Micaela Romero
  • Miss Simpatía : Abigail Cruz
  • Miss Elegancia : Nahiara Soria
Eleccion Colegio secundario 32 FNE 2026

PAJES

Paje 10: Pedro Mamani

  • Paje 9: Verón Tiago
  • Paje 8: Cristian Baños

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