FNE 2026: éstas son las representantes elegidas de este viernes

Cinco colegios de Jujuy realizan este viernes 15 de mayo sus elecciones de representantes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 , en una jornada marcada por la expectativa de estudiantes, familias y comunidades educativas.

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