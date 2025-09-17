miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 14:48
Cocina.

Una receta fácil y rica para sorprender: Buñuelos de papa y salchicha

Se trata de una opción ideal para disfrutar acompañado de seres queridos o amigos cercanos. El secreto está en rallar las papas en crudo.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Para probar nuevas preparaciones e impresionar a tus invitados, a veces se necesita mucho tiempo en la cocina. No obstante, no siempre es necesario complicarse. Un claro ejemplo de esto son los buñuelos de papa y salchicha. Este plato, con raíces caseras, es muy tradicional en hogares de España e Italia. Seguí esta receta y disfrutala con tu familia.

Esta delicia se puede servir acompañado de diversas salsas, incorporarlo en ensaladas o disfrutarlo como entrada o aperitivo.

Receta de buñuelos de patata y salchicha

La receta combina papas ralladas con salchicha para crear buñuelos crujientes y dorados que son prácticamente irresistibles.

La clave consiste en rallar las papas sin cocinarlas, dorar la salchicha con anticipación y agregar la cantidad justa de vino blanco y queso parmesano para potenciar los sabores. El resultado son bocaditos jugosos, llenos de sabor y con mucho carácter, perfectos para disfrutar recién salidos de la sartén.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 20 minutos
El aperitivo perfecto para compartir en familia o con amigos.

Ingredientes

  • 700 g de patatas
  • 150 g de salchichas frescas
  • 1 huevo
  • 40 g de harina
  • 60 g de parmesano rallado
  • Vino blanco (un chorrito)
  • Aceite de oliva virgen extra (para saltear la salchicha)
  • Aceite vegetal (para freír)
  • Sal

Cómo hacer buñuelos de patata y salchicha, paso a paso

  • Retira la tripita de las salchichas y córtalas en pedacitos pequeños.
  • En una sartén, calienta un chorrito de aceite de oliva virgen extra y agrega la salchicha picada, cocinándola hasta que se dore y se separe bien.
  • Incorpora un toque de vino blanco, permite que el alcohol se evapore por completo y retira del fuego. Reserva la preparación para más adelante.
Innovar con nuevas recetas para sorprender a tus invitados puede parecer un trabajo complicado y que requiere de elaboraciones muy largas.
  • Pela las papas y rállalas con un rallador de malla gruesa, colocándolas luego en un recipiente amplio.
  • Suma al bol de papas ralladas la salchicha previamente salteada, el queso parmesano rallado, la harina, el huevo y una pizca de sal. Mezcla todo hasta conseguir una masa uniforme y compacta.
  • En una sartén profunda, calentá suficiente aceite vegetal. La temperatura debe ser la adecuada para que los buñuelos se doren rápidamente sin quemarse. Es importante freír en pequeñas tandas para mantener el aceite caliente.
  • Con ayuda de una cuchara, toma porciones de la mezcla y colócalas cuidadosamente en el aceite caliente, formando pequeños montículos. Evita llenar demasiado la sartén para que los buñuelos mantengan su textura crujiente.
  • Cocinalos unos minutos por cada lado, hasta que estén dorados por fuera y bien cocidos por dentro.
  • Retira los buñuelos y déjalos reposar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
Receta de buñuelos de patata y salchicha.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los buñuelos se pueden guardar en la heladera por un máximo de 48 horas, siempre que se coloquen en un envase hermético que los proteja del aire. Para volver a disfrutar de su corteza crujiente, conviene calentarlos en un horno precalentado a 180°C durante unos cinco minutos antes de servirlos.

