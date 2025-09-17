Una receta fácil y rica para sorprender: Buñuelos de papa y salchicha

Buñuelos de papa y salchicha.

Para probar nuevas preparaciones e impresionar a tus invitados, a veces se necesita mucho tiempo en la cocina. No obstante, no siempre es necesario complicarse. Un claro ejemplo de esto son los buñuelos de papa y salchicha. Este plato, con raíces caseras, es muy tradicional en hogares de España e Italia. Seguí esta receta y disfrutala con tu familia.

Esta delicia se puede servir acompañado de diversas salsas, incorporarlo en ensaladas o disfrutarlo como entrada o aperitivo.

Buñuelos de papa y salchicha. Receta de buñuelos de patata y salchicha La receta combina papas ralladas con salchicha para crear buñuelos crujientes y dorados que son prácticamente irresistibles.

La clave consiste en rallar las papas sin cocinarlas, dorar la salchicha con anticipación y agregar la cantidad justa de vino blanco y queso parmesano para potenciar los sabores. El resultado son bocaditos jugosos, llenos de sabor y con mucho carácter, perfectos para disfrutar recién salidos de la sartén.

Tiempo de preparación Tiempo total: 40 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 20 minutos

El aperitivo perfecto para compartir en familia o con amigos. Ingredientes 700 g de patatas

150 g de salchichas frescas

1 huevo

40 g de harina

60 g de parmesano rallado

Vino blanco (un chorrito)

Aceite de oliva virgen extra (para saltear la salchicha)

Aceite vegetal (para freír)

Sal Cómo hacer buñuelos de patata y salchicha, paso a paso Retira la tripita de las salchichas y córtalas en pedacitos pequeños .

y córtalas en . En una sartén, calienta un chorrito de aceite de oliva virgen extra y agrega la salchicha picada, cocinándola hasta que se dore y se separe bien .

y agrega la salchicha picada, cocinándola hasta que se . Incorpora un toque de vino blanco, permite que el alcohol se evapore por completo y retira del fuego. Reserva la preparación para más adelante. Innovar con nuevas recetas para sorprender a tus invitados puede parecer un trabajo complicado y que requiere de elaboraciones muy largas. Pela las papas y rállalas con un rallador de malla gruesa, colocándolas luego en un recipiente amplio .

y rállalas con un rallador de malla gruesa, colocándolas luego en un . Suma al bol de papas ralladas la salchicha previamente salteada, el queso parmesano rallado , la harina , el huevo y una pizca de sal . Mezcla todo hasta conseguir una masa uniforme y compacta .

la salchicha previamente salteada, el , la , el y una . Mezcla todo hasta conseguir una . En una sartén profunda, calentá suficiente aceite vegetal . La temperatura debe ser la adecuada para que los buñuelos se doren rápidamente sin quemarse . Es importante freír en pequeñas tandas para mantener el aceite caliente.

. La temperatura debe ser la adecuada para que los buñuelos se . Es importante para mantener el aceite caliente. Con ayuda de una cuchara, toma porciones de la mezcla y colócalas cuidadosamente en el aceite caliente, formando pequeños montículos . Evita llenar demasiado la sartén para que los buñuelos mantengan su textura crujiente .

. Evita llenar demasiado la sartén para que los buñuelos mantengan su . Cocinalos unos minutos por cada lado, hasta que estén dorados por fuera y bien cocidos por dentro .

. Retira los buñuelos y déjalos reposar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Receta de buñuelos de patata y salchicha. ¿Cuánto tiempo se puede conservar? Los buñuelos se pueden guardar en la heladera por un máximo de 48 horas, siempre que se coloquen en un envase hermético que los proteja del aire. Para volver a disfrutar de su corteza crujiente, conviene calentarlos en un horno precalentado a 180°C durante unos cinco minutos antes de servirlos.

