Ideal para el domingo: Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes en 10 minutos

Hay recetas que nos recuerdan lo fácil que puede ser cocinar en casa, como las que aparecen en "Las recetas de la abuela". La que traigo hoy es ideal no solo para desayunos, sino para cualquier momento del día. Los panqueques de banana sin harina son uno de esos clásicos que nacen de lo simple: tres ingredientes, pocos minutos y un resultado que nunca falla. Ideales para el desayuno o la merienda, son una opción saludable que llena de energía y sabor sin complicarse demasiado.

Lo mejor de esta receta es que podés adaptarla a tu gusto. Si preferís panqueques más finitos, perfectos para enrollar con frutas o un toque de miel, usá poca mezcla en la sartén. En cambio, si te tientan los más altos y esponjosos, ideales para comer de a uno o armar una torre apilada, solo tenés que sumar un poco más de mezcla por unidad. Así, con la misma base, tenés dos formas distintas de disfrutarlos.

Ingredientes 4 bananas maduras

2 huevos

2 cucharaditas de polvo de hornear

Miel o melaza, a gusto Tiempos Preparación: 10 minutos

Cocción: 5 minutos

Total: 15 minutos

Porciones: 6 panqueques Panqueques finitos para enrollar con frutas y miel (también puedes ponerle dulce de leche) Paso a paso Batir los huevos con el polvo de hornear hasta que se integren y hagan burbujas.

Pisar las bananas con un tenedor hasta lograr un puré.

Agregar las bananas al bol con los huevos batidos e integrar bien con cuchara. En una sartén caliente y apenas aceitada, colocar un cucharón de mezcla para cada panqueque.

Cocinar 1 a 2 minutos por lado, hasta que estén dorados y se despeguen fácil.

Servir solos, con miel, frutas frescas o lo que más te guste. Tip de la abuela Si querés una versión más saludable , reemplazá el polvo de hornear por 2 cucharadas de avena por cada huevo.

También podés sumar frutas picadas al servir, en lugar de mezclarlas en la preparación.

Para un sabor más suave, cambiá dos yemas por claras o agregá una cucharada de harina de coco.

