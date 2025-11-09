Ideal para el domingo: Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes en 10 minutos

Hay recetas que nos recuerdan lo fácil que puede ser cocinar en casa, como las que aparecen en "Las recetas de la abuela". La que traigo hoy es ideal no solo para desayunos, sino para cualquier momento del día. Los panqueques de banana sin harina son uno de esos clásicos que nacen de lo simple: tres ingredientes, pocos minutos y un resultado que nunca falla. Ideales para el desayuno o la merienda, son una opción saludable que llena de energía y sabor sin complicarse demasiado.
Lo mejor de esta receta es que podés adaptarla a tu gusto. Si preferís panqueques más finitos, perfectos para enrollar con frutas o un toque de miel, usá poca mezcla en la sartén. En cambio, si te tientan los más altos y esponjosos, ideales para comer de a uno o armar una torre apilada, solo tenés que sumar un poco más de mezcla por unidad. Así, con la misma base, tenés dos formas distintas de disfrutarlos.
