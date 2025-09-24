De cuánto es el premio del Quini 6 para hoy miércoles 24 de septiembre

El Quini 6 y el Loto Plus vuelven a tentar a los jugadores con premios capaces de cambiar radicalmente la vida de cualquiera. Entre ambos juegos de azar más populares del país, el bote acumulado alcanza casi $25.000.000.000 . Este miércoles 24 de septiembre , los sorteos ofrecen montos impresionantes.

Quienes quieran probar su fortuna solo deben acercarse a su agencia de Lotería habitual, escoger seis números entre el 00 y el 45 y dejar que el azar decida. Tal vez el destino tenga preparado un golpe de suerte inesperado.

Para este miércoles 24 de septiembre , el Quini 6 pondrá en juego un bote acumulado que la Lotería de Santa Fe estima en $6.200.000.000 .

Tradicional Primer Sorteo: $700.000.000

La Segunda: $3.770.000.000

Revancha: $1.365.000.000

Siempre Sale: $235.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo miércoles, el Loto Plus también ofrecerá un bote millonario que, según comunicó la Lotería de la Ciudad, podría alcanzar los $18.615.000.000.

El sorteo del Quini 6.

Cómo participar del Quini 6

Para jugar, se deben seleccionar 6 números entre el 00 y el 45. Los precios de los tickets son: Tradicional (Primer Sorteo + La Segunda) $1.250, Revancha $625 y Siempre Sale $625. Con la jugada completa, que combina todas las modalidades, el costo total asciende a $2.500, manteniendo los mismos números en cada sorteo.

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) : se gana con 6, 5 y 4 aciertos .

: se gana con . Revancha : se gana con 6, 5 y 4 aciertos .

: se gana con . Siempre Sale : si nadie acierta 6 cifras , el premio se reparte entre quienes acertaron la mayor cantidad posible .

: si nadie acierta , el se reparte entre quienes acertaron la mayor . Premio Extra: sorteo adicional entre los que hicieron la apuesta completa.

Cómo jugar al Loto Plus

Los participantes deben seleccionar seis cifras entre el 00 y el 45, junto con un número extra del 0 al 9, que actúa como multiplicador en caso de acertar los seis principales. El costo del boleto es de $2.500 e incluye la participación en todas las modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.