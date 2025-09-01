lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 09:02
Afortunado.

Sorteo del Quini 6: de dónde es y cuántos millones recibió el ganador este domingo

Logró combinar correctamente los seis números de La Revancha. Todos los detalles del sorteo del Quini 6, que se lleva adelante cada domingo y miércoles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
De dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo de este domingo 31 de agosto.

De dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo de este domingo 31 de agosto.

El sorteo del Quini 6 realizado este domingo 31 de agosto dejó como resultado a un nuevo millonario, quien logró acertar los seis números en la modalidad conocida como La Revancha. El ganador, oriundo de Neuquén, obtuvo el premio con la combinación: 08 - 09 - 18 - 34 - 14 - 31 A continuación, todos los resultados del sorteo de esta jornada.

Lee además
Ganó el Quini 6 en vivo y reveló que a números le jugó.
Suerte.

Un famoso periodista argentino se ganó la Lotería 6 en vivo: qué números jugó
Quini 6: de dónde son y cuántos millones se llevaron los ganadores de este domingo 10 de agosto.
Quiniela.

Sorteo del Quini 6: ¿De dónde son los ganadores y cuántos millones recibieron?

Quini 6: los resultados del sorteo 3.300 del domingo 31 de agosto

Cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario.
Otra vez el Quini 6 deja un ganador de un súper pozo.

Otra vez el Quini 6 deja un ganador de un súper pozo.

Tradicional del Quini 6

26 - 30 - 28 - 22 - 21 - 36

El pozo quedó vacante con $ 500 millones.

La Segunda del Quini 6

30 - 42 - 00 - 35 - 12 - 18

El pozo quedó vacante con más de $ 2.300 millones.

Quini 6 se sortea miércoles y domingos.

La Revancha del Quini 6

08 - 09 - 18 - 34 - 14 - 31

Hubo 1 ganador que se llevó $ 1.732.334.688.

El sorteo del Quini 6.

Siempre Sale del Quini 6

20 - 29 - 03 - 28 - 01 - 40

Veinte jugadores lograron acertar cinco números y cada uno se llevará un premio superior a los $13 millones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un famoso periodista argentino se ganó la Lotería 6 en vivo: qué números jugó

Sorteo del Quini 6: ¿De dónde son los ganadores y cuántos millones recibieron?

Quini 6: cuántos millones se llevó el único ganador del sorteo de este miércoles y de dónde es

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 1 de septiembre

¿Se dice setiembre o septiembre? La palabra de la Real Academia Española

Lo que se lee ahora
Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Inicia el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel