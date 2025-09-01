Sorteo del Quini 6: de dónde es y cuántos millones recibió el ganador este domingo

De dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo de este domingo 31 de agosto.

El sorteo del Quini 6 realizado este domingo 31 de agosto dejó como resultado a un nuevo millonario, quien logró acertar los seis números en la modalidad conocida como La Revancha. El ganador, oriundo de Neuquén, obtuvo el premio con la combinación: 08 - 09 - 18 - 34 - 14 - 31 A continuación, todos los resultados del sorteo de esta jornada.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.300 del domingo 31 de agosto Cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario. Otra vez el Quini 6 deja un ganador de un súper pozo. Tradicional del Quini 6 26 - 30 - 28 - 22 - 21 - 36

El pozo quedó vacante con $ 500 millones.

La Segunda del Quini 6 30 - 42 - 00 - 35 - 12 - 18

El pozo quedó vacante con más de $ 2.300 millones. Quini 6 se sortea miércoles y domingos. La Revancha del Quini 6 08 - 09 - 18 - 34 - 14 - 31 Hubo 1 ganador que se llevó $ 1.732.334.688. El sorteo del Quini 6. Siempre Sale del Quini 6 20 - 29 - 03 - 28 - 01 - 40 Veinte jugadores lograron acertar cinco números y cada uno se llevará un premio superior a los $13 millones.

