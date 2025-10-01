Empanadas de camarón: la mejor receta para que queden crocantes

La receta tradicional de unas crocantes empanadas de camarón.

Las empanadas de camarón se presentan como un manjar que captura la esencia del mar y refleja la creatividad gastronómica de las regiones costeras del país. Con una corteza dorada y crocante, estas empanadas evocan un sabor intenso y memorable. En las cocinas caseras, suelen tener múltiples variantes.

Algunas recetas incluyen un guiso de cebolla, pimiento, tomate y cilantro, mientras que otras incorporan banana madura o leche de coco para acentuar ese toque costero tan característico. El acompañamiento tradicional suele ser un ají elaborado con hierbas frescas, y se sirven comúnmente junto a jugos de frutas tropicales o acompañadas de arroz con coco y patacones.

Estas empanadas requieren pocos ingredientes, pero sí de técnica.

La preparación combina la masa de maíz típica con un relleno suculento y aromático de camarones frescos, vegetales y hierbas locales. El resultado final es un frito dorado y crujiente por fuera, con un interior jugoso que captura todo el sabor del mar. La técnica requiere una fritura precisa, para conseguir esa combinación ideal de corteza crocante y corazón húmedo, que evoca los aromas y sabores de la costa.

Las empanadas es la comida callejera predilecta en Colombia. Tiempo de preparación Preparación de ingredientes: 25 minutos

Cocción del relleno: 10 minutos

Armado y fritura: 20 minutos

Tiempo total estimado: 55 minutos Los camarones son fáciles y rápidos de cocer. Ingredientes 1. 2 tazas de harina de maíz precocida (amarilla)

2. 300 g de camarones limpios y pelados

3. 1 cebolla larga (parte blanca y verde), finamente picada

1 tomate rojo maduro, pelado y picado en cubos

1/2 pimentón rojo o verde, picado en cuadritos

1 diente de ajo, finamente picado

1 ramita de cilantro fresco, picado

1/3 taza de leche de coco (opcional)

Jugo de 1/2 limón

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 cucharadita de achiote o color

1 taza de agua tibia (aproximadamente)

Cómo hacer empanadas de camarón, paso a paso Limpieza y preparación de los camarones : Lava cuidadosamente los camarones frescos y córtalos en trozos pequeños . Condiméntalos con jugo de limón, sal y pimienta al gusto, y reserva mientras preparas el resto del relleno .

: Lava cuidadosamente los y córtalos en . Condiméntalos con al gusto, y reserva mientras preparas el . Sofrito aromático : Calienta un chorrito de aceite en una sartén de tamaño mediano y saltea la cebolla larga, el ajo picado y el pimentón hasta que desprendan un aroma intenso y agradable .

: Calienta un en una y saltea la hasta que desprendan un . Cocción del tomate : Agrega el tomate cortado en cubos y cocina lentamente hasta que se forme un hogao suave y homogéneo .

Incorporación de los camarones y la leche de coco: Añade los camarones al sofrito y cocina por apenas tres minutos, solo hasta que adquieran un tono rosado. Si decides usar leche de coco, viértela en este momento y deja que se reduzca durante uno o dos minutos. Retira del fuego y espolvorea cilantro fresco. Deja que la mezcla se enfríe antes de usarla.

: En un , combina la con . Amasa hasta conseguir una , lista para formar las . Formación de los discos de masa : Divide la masa en porciones pequeñas y forma bolitas . Utilizando una prensa de empanadas o colocando cada bola entre plásticos, aplánalas hasta obtener círculos delgados , perfectos para rellenar .

: Divide la y forma . Utilizando una o colocando cada bola entre plásticos, aplánalas hasta obtener , perfectos para . Rellenado y cierre de las empanadas : Distribuye una porción de relleno frío sobre el centro de cada disco de masa . Dobla la masa formando una media luna y presiona los bordes con los dedos o un tenedor para sellarlas correctamente y que no se abran durante la cocción .

: Distribuye una sobre el . Dobla la masa formando una y presiona los para sellarlas correctamente y que no se abran durante la . Fritura : Vierte suficiente aceite vegetal en una olla y caliéntalo a temperatura media-alta , entre 170 y 180°C. Cocina las empanadas hasta que adquieran un tono dorado uniforme y una textura crocante por ambos lados. Una vez listas, retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa .

: Vierte suficiente en una y caliéntalo a , entre 170 y 180°C. Cocina las hasta que adquieran un y una por ambos lados. Una vez listas, retíralas y colócalas sobre para eliminar el . Presentación: Sirve las empanadas recién fritas, acompañadas de ají de cilantro o cualquier salsa de tu preferencia para realzar su sabor.

: Cocina los solo el para que cambien de ; evitarás que queden . Sellado de las empanadas : Presiona con firmeza los bordes al cerrarlas para asegurarte de que no se abran durante la fritura .

: Presiona con al cerrarlas para asegurarte de que no se abran durante la . Temperatura del relleno: Espera a que el relleno se enfríe completamente antes de armar las empanadas, así la masa conservará su textura y no se humedecerá.

