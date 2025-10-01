miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 17:49
Cocina.

Empanadas de camarón: la mejor receta para que queden crocantes

Este paso a paso une harina de maíz, camarones y un toque de leche de coco, dando como resultado un frito dorado y aromático, típico de celebraciones costeras.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La receta tradicional de unas crocantes empanadas de camarón.

La receta tradicional de unas crocantes empanadas de camarón.

Las empanadas de camarón se presentan como un manjar que captura la esencia del mar y refleja la creatividad gastronómica de las regiones costeras del país. Con una corteza dorada y crocante, estas empanadas evocan un sabor intenso y memorable. En las cocinas caseras, suelen tener múltiples variantes.

Lee además
Con solo unos pocos ingredientes frescos y mucha creatividad, esta preparación casera es ideal para celíacos.
Cocina.

Receta fácil y distinta: prepara una pizza con base de papa con unos simples pasos
La receta de la abuela para un postre fácil y rápido
Imperdible.

La receta de la abuela para un postre fácil y rápido

Algunas recetas incluyen un guiso de cebolla, pimiento, tomate y cilantro, mientras que otras incorporan banana madura o leche de coco para acentuar ese toque costero tan característico. El acompañamiento tradicional suele ser un ají elaborado con hierbas frescas, y se sirven comúnmente junto a jugos de frutas tropicales o acompañadas de arroz con coco y patacones.

Estas empanadas requieren pocos ingredientes, pero sí de técnica.

La preparación combina la masa de maíz típica con un relleno suculento y aromático de camarones frescos, vegetales y hierbas locales. El resultado final es un frito dorado y crujiente por fuera, con un interior jugoso que captura todo el sabor del mar. La técnica requiere una fritura precisa, para conseguir esa combinación ideal de corteza crocante y corazón húmedo, que evoca los aromas y sabores de la costa.

Las empanadas es la comida callejera predilecta en Colombia.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 25 minutos
  • Cocción del relleno: 10 minutos
  • Armado y fritura: 20 minutos
  • Tiempo total estimado: 55 minutos
Los camarones son fáciles y rápidos de cocer.

Ingredientes

  • 1. 2 tazas de harina de maíz precocida (amarilla)
  • 2. 300 g de camarones limpios y pelados
  • 3. 1 cebolla larga (parte blanca y verde), finamente picada
  • 1 tomate rojo maduro, pelado y picado en cubos
  • 1/2 pimentón rojo o verde, picado en cuadritos
  • 1 diente de ajo, finamente picado
  • 1 ramita de cilantro fresco, picado
  • 1/3 taza de leche de coco (opcional)
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 1 cucharadita de achiote o color
  • 1 taza de agua tibia (aproximadamente)
  • Aceite vegetal para freír
La receta tradicional de unas crocantes empanadas de camarón.

Cómo hacer empanadas de camarón, paso a paso

  • Limpieza y preparación de los camarones: Lava cuidadosamente los camarones frescos y córtalos en trozos pequeños. Condiméntalos con jugo de limón, sal y pimienta al gusto, y reserva mientras preparas el resto del relleno.
  • Sofrito aromático: Calienta un chorrito de aceite en una sartén de tamaño mediano y saltea la cebolla larga, el ajo picado y el pimentón hasta que desprendan un aroma intenso y agradable.
  • Cocción del tomate: Agrega el tomate cortado en cubos y cocina lentamente hasta que se forme un hogao suave y homogéneo.
  • Incorporación de los camarones y la leche de coco: Añade los camarones al sofrito y cocina por apenas tres minutos, solo hasta que adquieran un tono rosado. Si decides usar leche de coco, viértela en este momento y deja que se reduzca durante uno o dos minutos. Retira del fuego y espolvorea cilantro fresco. Deja que la mezcla se enfríe antes de usarla.
La receta combina masa de maíz, relleno de camarones y un toque de leche de coco.
  • Preparación de la masa: En un recipiente amplio, combina la harina de maíz con achiote, sal y agua tibia. Amasa hasta conseguir una masa suave, maleable y flexible, lista para formar las empanadas.
  • Formación de los discos de masa: Divide la masa en porciones pequeñas y forma bolitas. Utilizando una prensa de empanadas o colocando cada bola entre plásticos, aplánalas hasta obtener círculos delgados, perfectos para rellenar.
  • Rellenado y cierre de las empanadas: Distribuye una porción de relleno frío sobre el centro de cada disco de masa. Dobla la masa formando una media luna y presiona los bordes con los dedos o un tenedor para sellarlas correctamente y que no se abran durante la cocción.
  • Fritura: Vierte suficiente aceite vegetal en una olla y caliéntalo a temperatura media-alta, entre 170 y 180°C. Cocina las empanadas hasta que adquieran un tono dorado uniforme y una textura crocante por ambos lados. Una vez listas, retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
  • Presentación: Sirve las empanadas recién fritas, acompañadas de ají de cilantro o cualquier salsa de tu preferencia para realzar su sabor.
La receta tradicional de unas crocantes empanadas de camarón.

Consejos clave:

  • Cocción de los camarones: Cocina los camarones solo el tiempo justo para que cambien de color; evitarás que queden duros y gomosos.
  • Sellado de las empanadas: Presiona con firmeza los bordes al cerrarlas para asegurarte de que no se abran durante la fritura.
  • Temperatura del relleno: Espera a que el relleno se enfríe completamente antes de armar las empanadas, así la masa conservará su textura y no se humedecerá.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Receta fácil y distinta: prepara una pizza con base de papa con unos simples pasos

La receta de la abuela para un postre fácil y rápido

Hace esta torta de ricota con harina de almendras: una receta simple y rápida

Así es el pueblo del norte que enamora con sus paisajes y conquista con sus empanadas

Preinscripción para la carrera de Enfermería de la UNJu: fechas y documentación

Lo que se lee ahora
Examen de ingreso a 1er año (imagen ilustrativa).
Educación.

Abrieron las preinscripciones para Abogacía 2026 en la UNJu: todo lo que hay que saber

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Sin agua. video
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel