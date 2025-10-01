Empanadas de camarón: la mejor receta para que queden crocantes

Las empanadas de camarón se presentan como un manjar que captura la esencia del mar y refleja la creatividad gastronómica de las regiones costeras del país. Con una corteza dorada y crocante, estas empanadas evocan un sabor intenso y memorable. En las cocinas caseras, suelen tener múltiples variantes.
Algunas recetas incluyen un guiso de cebolla, pimiento, tomate y cilantro, mientras que otras incorporan banana madura o leche de coco para acentuar ese toque costero tan característico. El acompañamiento tradicional suele ser un ají elaborado con hierbas frescas, y se sirven comúnmente junto a jugos de frutas tropicales o acompañadas de arroz con coco y patacones.
Estas empanadas requieren pocos ingredientes, pero sí de técnica.
La preparación combina la masa de maíz típica con un relleno suculento y aromático de camarones frescos, vegetales y hierbas locales. El resultado final es un frito dorado y crujiente por fuera, con un interior jugoso que captura todo el sabor del mar. La técnica requiere una fritura precisa, para conseguir esa combinación ideal de corteza crocante y corazón húmedo, que evoca los aromas y sabores de la costa.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 25 minutos
- Cocción del relleno: 10 minutos
- Armado y fritura: 20 minutos
- Tiempo total estimado: 55 minutos
Ingredientes
- 1. 2 tazas de harina de maíz precocida (amarilla)
- 2. 300 g de camarones limpios y pelados
- 3. 1 cebolla larga (parte blanca y verde), finamente picada
- 1 tomate rojo maduro, pelado y picado en cubos
- 1/2 pimentón rojo o verde, picado en cuadritos
- 1 diente de ajo, finamente picado
- 1 ramita de cilantro fresco, picado
- 1/3 taza de leche de coco (opcional)
- Jugo de 1/2 limón
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- 1 cucharadita de achiote o color
- 1 taza de agua tibia (aproximadamente)
- Aceite vegetal para freír
Cómo hacer empanadas de camarón, paso a paso
- Limpieza y preparación de los camarones: Lava cuidadosamente los camarones frescos y córtalos en trozos pequeños. Condiméntalos con jugo de limón, sal y pimienta al gusto, y reserva mientras preparas el resto del relleno.
- Sofrito aromático: Calienta un chorrito de aceite en una sartén de tamaño mediano y saltea la cebolla larga, el ajo picado y el pimentón hasta que desprendan un aroma intenso y agradable.
- Cocción del tomate: Agrega el tomate cortado en cubos y cocina lentamente hasta que se forme un hogao suave y homogéneo.
- Incorporación de los camarones y la leche de coco: Añade los camarones al sofrito y cocina por apenas tres minutos, solo hasta que adquieran un tono rosado. Si decides usar leche de coco, viértela en este momento y deja que se reduzca durante uno o dos minutos. Retira del fuego y espolvorea cilantro fresco. Deja que la mezcla se enfríe antes de usarla.
La receta combina masa de maíz, relleno de camarones y un toque de leche de coco.
- Preparación de la masa: En un recipiente amplio, combina la harina de maíz con achiote, sal y agua tibia. Amasa hasta conseguir una masa suave, maleable y flexible, lista para formar las empanadas.
- Formación de los discos de masa: Divide la masa en porciones pequeñas y forma bolitas. Utilizando una prensa de empanadas o colocando cada bola entre plásticos, aplánalas hasta obtener círculos delgados, perfectos para rellenar.
- Rellenado y cierre de las empanadas: Distribuye una porción de relleno frío sobre el centro de cada disco de masa. Dobla la masa formando una media luna y presiona los bordes con los dedos o un tenedor para sellarlas correctamente y que no se abran durante la cocción.
- Fritura: Vierte suficiente aceite vegetal en una olla y caliéntalo a temperatura media-alta, entre 170 y 180°C. Cocina las empanadas hasta que adquieran un tono dorado uniforme y una textura crocante por ambos lados. Una vez listas, retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
- Presentación: Sirve las empanadas recién fritas, acompañadas de ají de cilantro o cualquier salsa de tu preferencia para realzar su sabor.
Consejos clave:
- Cocción de los camarones: Cocina los camarones solo el tiempo justo para que cambien de color; evitarás que queden duros y gomosos.
- Sellado de las empanadas: Presiona con firmeza los bordes al cerrarlas para asegurarte de que no se abran durante la fritura.
- Temperatura del relleno: Espera a que el relleno se enfríe completamente antes de armar las empanadas, así la masa conservará su textura y no se humedecerá.
