domingo 05 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de octubre de 2025 - 08:17
Hogar.

Cómo limpiar la pantalla de tu televisor sin rayarla: truco efectivo y seguro

Aprendé cómo limpiar la pantalla de tu televisor sin rayarla. Sigue estos pasos sencillos para mantener tu TV impecable y en perfecto estado.

Por  Verónica Pereyra
limpiar pantalla de televisor
Lee además
Las mejores maneras de ahorrar en productos de limpieza según la Inteligencia Artificial
Hogar.

Según la Inteligencia Artificial, estas son las mejores maneras de ahorrar en productos de limpieza
El consumo en los hogares en Argentina tuvo la peor caída desde la pandemia. 
Argentina.

Según un estudio el consumo en hogares creció un 45% en el primer semestre de 2025

Materiales necesarios:

  • Paño de microfibra suave y limpio

  • Agua destilada

  • Vinagre blanco (opcional, para manchas persistentes)

Pasos para una limpieza segura de la pantalla

  • Apaga y desconecta el televisor: Esto evita riesgos eléctricos y facilita la visualización de manchas.

  • Retira el polvo: Usa el paño de microfibra seco para limpiar suavemente la pantalla, realizando movimientos circulares.

  • Prepara la solución de limpieza: Mezcla partes iguales de agua destilada y vinagre blanco en un recipiente.

  • Aplica la solución al paño: Humedece ligeramente el paño con la mezcla preparada. Es importante que el paño esté apenas húmedo para evitar que el líquido entre en los bordes de la pantalla.

  • Limpia la pantalla: Pasa el paño húmedo por la pantalla con movimientos suaves y circulares, comenzando desde el centro hacia los bordes.

  • Seca la pantalla: Utiliza otro paño de microfibra seco para eliminar cualquier residuo de humedad y evitar marcas.

image

Cómo no arruinar la pantalla de mi televisor

  • Evita el uso de productos químicos agresivos como amoníaco o acetona, ya que pueden dañar el revestimiento de la pantalla.

  • No pulverices directamente sobre la pantalla; siempre aplica la solución al paño.

  • Realiza limpiezas periódicas para mantener la calidad de imagen y prolongar la vida útil del televisor.

image

Siguiendo estos pasos, podrás limpiar la pantalla de tu televisor de manera efectiva y segura, asegurando una visualización óptima y prolongando la vida útil del dispositivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Según la Inteligencia Artificial, estas son las mejores maneras de ahorrar en productos de limpieza

Según un estudio el consumo en hogares creció un 45% en el primer semestre de 2025

Experto de Harvard detalló los 5 elementos del hogar que dañan el intestino

Ni harina ni azúcar: la receta del budín de naranja ideal para el mate

"En la profundidad del corazón": la muestra de Yesica Berdún Pettersen y Jorge Jamarlli

Lo que se lee ahora
ni harina ni azucar: la receta del budin de naranja ideal para el mate
Fácil.

Ni harina ni azúcar: la receta del budín de naranja ideal para el mate

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas ( imagen ilustrativa)
Accidente.

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana
Importante.

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos
Barrio San Pedrito.

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.  
Novedades.

Triple crimen narco: nuevos detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel