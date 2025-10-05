Cómo limpiar la pantalla de tu televisor sin rayarla: truco efectivo y seguro

¿Tu televisor tiene manchas, huellas o polvo que afectan la calidad de imagen? Limpiar la pantalla correctamente es esencial para mantener su rendimiento y apariencia. A continuación, te presentamos una guía paso a paso para limpiar la pantalla de tu televisor sin dañarla.

Cómo limpiar la pantalla de tu tele sin rayarla La limpieza de la pantalla del televisor suele generar dudas porque un mal movimiento o el producto equivocado puede arruinarla. La buena noticia es que con materiales simples que ya están en casa se puede dejar impecable y sin rayas.

Materiales necesarios:

Paño de microfibra suave y limpio

Agua destilada

Vinagre blanco (opcional, para manchas persistentes)

Pasos para una limpieza segura de la pantalla Apaga y desconecta el televisor: Esto evita riesgos eléctricos y facilita la visualización de manchas.

Retira el polvo: Usa el paño de microfibra seco para limpiar suavemente la pantalla, realizando movimientos circulares.

Prepara la solución de limpieza: Mezcla partes iguales de agua destilada y vinagre blanco en un recipiente.

Aplica la solución al paño: Humedece ligeramente el paño con la mezcla preparada. Es importante que el paño esté apenas húmedo para evitar que el líquido entre en los bordes de la pantalla.

Limpia la pantalla: Pasa el paño húmedo por la pantalla con movimientos suaves y circulares, comenzando desde el centro hacia los bordes.

Seca la pantalla: Utiliza otro paño de microfibra seco para eliminar cualquier residuo de humedad y evitar marcas. image Cómo no arruinar la pantalla de mi televisor Evita el uso de productos químicos agresivos como amoníaco o acetona, ya que pueden dañar el revestimiento de la pantalla.

No pulverices directamente sobre la pantalla; siempre aplica la solución al paño.

Realiza limpiezas periódicas para mantener la calidad de imagen y prolongar la vida útil del televisor. image Siguiendo estos pasos, podrás limpiar la pantalla de tu televisor de manera efectiva y segura, asegurando una visualización óptima y prolongando la vida útil del dispositivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







