sábado 04 de octubre de 2025

4 de octubre de 2025 - 19:45
"En la profundidad del corazón": la muestra de Yesica Berdún Pettersen y Jorge Jamarlli

Yesica Berdún Pettersen y Jorge Jamarlli, inauguraron su exposición conjunta en la Galería de Arte de la Biblioteca Popular, abierta al público hasta el 9 de octubre.

Por  Verónica Pereyra
Yesica Berdún Pettersen y Jorge Jamarlli

Los artistas jujeños inauguraron su exposición conjunta en la Galería de Arte de la Biblioteca Popular de San Salvador de Jujuy. La propuesta estará abierta al público hasta el 9 de octubre y busca conectar a los visitantes con sus propios paisajes interiores.

La Galería de Arte de la Biblioteca Popular de San Salvador de Jujuy se convirtió en escenario de una experiencia visual y emocional con la inauguración de la muestra “En la profundidad del corazón”, una propuesta creada por los artistas Yesica Berdún Pettersen y Jorge Jamarlli, que invita a recorrer el universo íntimo de los sentimientos a través del color, la forma y la abstracción.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el jueves 9 de octubre en Belgrano 652, reúne una selección de obras que reflejan los procesos creativos y emocionales de ambos artistas, quienes desde diferentes estilos logran dialogar en una misma búsqueda: traducir lo invisible en arte.

Es un privilegio mostrar lo que tanto amamos, y hacerlo junto a un querido amigo y colega como Jorge. Estamos muy contentos por la respuesta del público, por la presencia de familiares, amigos y personas que se acercaron a compartir este momento tan especial”, expresó Yesica Berdún Pettersen durante la inauguración, que contó con una importante concurrencia.

Jesica Berdún Petersen y Jorge Jamarlli (1)

El título de la muestra, “En la profundidad del corazón”, alude al propósito de ambos artistas de plasmar en sus obras lo que habita en el interior de cada ser humano.

Queremos mostrar lo que vemos dentro de nosotros mismos. Cada cuadro refleja paisajes que existen en nuestro interior y que, al combinar colores y formas, se transforman en algo único. Es una manera de expresar emociones que muchas veces no pueden decirse con palabras”, explicó Berdún Pettersen.

Por su parte, Jorge Jamarlli destacó la relación entre la pintura y el autoconocimiento: “Cuando uno trabaja con el color, aparecen emociones y pensamientos que ni siquiera imaginaba. Jugar con las combinaciones, encontrar nuevos equilibrios entre tonos y formas, es como verse a uno mismo reflejado en la obra. Todo en la vida funciona así: el equilibrio entre lo que somos y lo que proyectamos”, reflexionó.

El artista también hizo hincapié en la espontaneidad de su proceso creativo:

Nunca pienso demasiado lo que voy a hacer. Las cosas van surgiendo. En ese fluir aparece la verdad del color, del trazo, de lo que uno siente en el momento.”

YESICA BERDÚN PETTERSEN Y JORGE JAMARLLI - ARTISTAS

La muestra se compone de obras de pintura contemporánea y arte abstracto, donde predominan los contrastes cromáticos, las texturas y los movimientos de la forma. Cada pieza invita al espectador a detenerse, observar y reconocerse en las emociones que transmite el lienzo.

Con entrada libre y gratuita, “En la profundidad del corazón” permanecerá abierta hasta el jueves 9 de octubre en la Galería de Arte de la Biblioteca Popular de San Salvador de Jujuy.

Una oportunidad para sumergirse en un recorrido visual cargado de emociones, donde el arte se convierte en un espejo del alma.

