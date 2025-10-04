Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos

Personal del Grupo Especial Motorizado logró aprehender a dos hombres que intentaban violentar vehículos estacionados en el barrio San Pedrito, en un operativo preventivo que permitió frustrar los posibles robos.

Según informaron las autoridades, los agentes se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo cuando fueron alertados sobre la presencia de dos individuos intentando abrir puertas de vehículos en la calle Cerro Labrado. Ante esta situación, los efectivos realizaron un rastrillaje por la zona, logrando interceptar y aprehender a los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

Al consultar sus antecedentes en el CIAC, se constató que uno de los hombres tenía medidas judiciales vigentes, específicamente Libertad bajo Caución. Por su parte, al segundo individuo se le encontró entre sus pertenencias un arma blanca, la cual habría sido utilizada con fines delictivos.

El rápido accionar del Grupo Especial Motorizado permitió evitar que se consumara el robo y garantizar la seguridad de los vecinos, quienes fueron notificados sobre el procedimiento. La causa quedó a cargo de la justicia local, que continuará con la investigación correspondiente

