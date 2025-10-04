Cómo va a estar el primer fin de semana de octubre en Jujuy

El mes de octubre llega con contrastes marcados en la provincia. Los primeros días se vivirán bajo un clima muy caluroso y soleado , pero a partir del lunes el panorama dará un giro con un descenso de hasta 15 grados en la temperatura máxima .

El fin de semana se presentará con temperaturas muy agradables , perfecta para aprovechar el descanso y algunas actividades al aire libre

El sábado se perfila como el día más extremo del fin de semana. Con un cielo prácticamente despejado, las temperaturas escalarán hasta los 35 °C , mientras que la mínima se ubicará en 14 °C. Se recomienda evitar la exposición al sol en horas del mediodía, mantenerse hidratado y usar protector solar.

Domingo 5: calor que se sostiene

El domingo mantendrá la tendencia cálida, aunque con cielo algo más variable. La mínima será de 16 °C y la máxima rondará los 33 °C. Existe la posibilidad de precipitaciones débiles en algunos sectores, sobre todo hacia la tarde-noche.

Lunes 6: descenso marcado

El arranque de semana traerá un cambio radical en las condiciones. La mínima será de 13 °C y la máxima apenas llegará a los 21 °C, lo que representa un fuerte contraste con el calor del fin de semana. El cielo se presentará mayormente nublado y no se descartan lluvias aisladas.

Martes 7 y Miércoles 8: días frescos y templados

El martes se espera un ambiente fresco por la mañana, con mínima de 7 °C, y una máxima más agradable de 26 °C. El miércoles el comportamiento será similar: mínima de 9 °C y máxima de 25 °C, con cielo parcialmente nublado.

Jueves 9: repunte de temperatura

Para el jueves se anticipa una mejoría, con cielo con pocas nubes y un repunte en las marcas térmicas. La mínima se ubicará en 11 °C y la máxima volverá a rondar los 29 °C.

Qué cuidados tener ante altas temperaturas

Actividades al aire libre : el sábado y domingo, especialmente en la mañana, serán ideales para caminatas, deportes o paseos familiares, siempre tomando recaudos por el calor.

Salud : se recomienda tomar abundante agua, vestir ropa clara y liviana y evitar esfuerzos físicos intensos durante las horas más calurosas.

Próxima semana: a partir del lunes convendrá tener a mano abrigo liviano y paraguas, ya que el tiempo fresco y con chances de lluvias podría extenderse algunos días.

Octubre suele ser un mes de transición en Jujuy, con jornadas muy cálidas que anuncian la llegada del verano, pero también con los primeros descensos que recuerdan la influencia de los vientos fríos del sur. Esta amplitud térmica es habitual en la región y obliga a los jujeños a prepararse tanto para el calor extremo como para los repentinos cambios de tiempo.

Cómo prevenir y actuar frente a un golpe de calor

Con la llegada de los días de altas temperaturas, especialistas en salud recomiendan extremar los cuidados para evitar los golpes de calor, una condición que puede afectar tanto a niños como a adultos mayores y que, en casos graves, requiere atención médica inmediata.

Para prevenir esta situación, se aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, entre las 12 y las 17, y reducir al mínimo las exposiciones prolongadas. También es fundamental proteger la piel y la cabeza con ropa adecuada, sombreros, gorros y gafas de sol, así como mantenerse en lugares frescos o con aire acondicionado.

La hidratación es clave: se recomienda beber abundante agua a lo largo del día, incluso sin sentir sed, y evitar comidas pesadas que aumenten la temperatura interna. Asimismo, se sugiere utilizar ropa liviana y transpirable para favorecer la regulación natural del cuerpo.

Los grupos más vulnerables son niños menores de tres años y adultos mayores, quienes no deben exponerse al sol directamente y necesitan un control especial por parte de sus familiares.

En caso de presentarse un golpe de calor, lo primero es trasladar a la persona afectada a un sitio con sombra o ventilación adecuada, acostarla con la espalda recta y las piernas ligeramente elevadas para mejorar la circulación. Se recomienda humedecerle el rostro con un paño o esponja, pero no darle líquidos si se encuentra inconsciente.

Si la temperatura no baja, si se observa pulso débil, palidez o antecedentes de enfermedades cardíacas, es fundamental llamar de inmediato al SAME al 107 para recibir asistencia médica urgente.