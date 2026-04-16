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16 de abril de 2026 - 12:29
Jujuy.

Ataque a una pareja de adultos mayores en Yavi: el hombre está grave

La Justicia ordenó la detención de dos hombres y una mujer señalados por el brutal ataque ocurrido en una vivienda del departamento Yavi.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Justicia ordenó la detención de dos hombres y una mujer señalados por el brutal ataque ocurrido en una vivienda del departamento Yavi. (imagen con IA)

La Justicia ordenó la detención de dos hombres y una mujer señalados por el brutal ataque ocurrido en una vivienda del departamento Yavi. (imagen con IA)

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El hecho ocurrió el lunes cerca de las 23hs en un domicilio del paraje Molle Punco. De acuerdo con la denuncia, una camioneta se detuvo frente a la casa y de ella descendieron dos hombres y una mujer, todos familiares de las víctimas.

La mujer de 70 años salió al escuchar ruidos en el exterior y, según relató, fue recibida con insultos y golpes. En medio del ataque, uno de los agresores le apoyó una sierra en el cuello y la amenazó de muerte, en una escena de extrema violencia.

Ataque en Yavi: el hombre intentó defenderla y fue golpeado en la cabeza

Al escuchar los pedidos de auxilio, el esposo de la víctima, un hombre de 69 años, intentó intervenir para frenar la agresión, pero fue atacado con un hierro en la cabeza.

Después de eso, los acusados habrían ingresado a la vivienda y, utilizando la misma sierra, provocaron el derrumbe del techo de una habitación que estaba en construcción. Luego escaparon del lugar.

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Ataque en Yavi: El hombre herido fue trasladado de urgencia al hospital Jorge Uro de La Quiaca

Ataque en Yavi: El hombre herido fue trasladado de urgencia al hospital Jorge Uro de La Quiaca

El hombre herido fue trasladado de urgencia al hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde fue asistido por una herida cortante y un hematoma en la frente. Sin embargo, con el paso de las horas su cuadro se agravó y debió ser derivado a la clínica Fátima de Palpalá.

Actualmente, el adulto mayor permanece internado en terapia intensiva, mientras que su esposa también recibió atención médica en el hospital local y quedó en observación tras el ataque.

Cómo sigue la causa del ataque en Yavi

La mujer realizó la denuncia en la Seccional 17° y aseguró que no es la primera vez que mantienen conflictos con esos familiares.

Tras tomar conocimiento del caso, el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación ordenó la inmediata detención de los tres involucrados y la toma de testimonios. Las actuaciones complementarias y la investigación quedaron a cargo de la Seccional 17°.

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