martes 13 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de enero de 2026 - 16:30
INDEC.

¿Cuánto necesitó una familia argentina en diciembre para no ser pobre o indigente?

El INDEC informó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria durante el mes de diciembre para una persona y familias compuestas por 3, 4 y 5 integrantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Datos de la canasta básica.

Datos de la canasta básica.

El Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer este martes por la tarde que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de diciembre necesitó un total de $1.308.713 para no caer en la pobreza y $589.510 para no estar en situación de indigencia.

Lee además
Datos de la canasta básica.
INDEC.

¿Cuánto necesitó una familia argentina en octubre para no ser pobre o indigente?
Canasta Básica / familia.
Canasta.

¿Cuánto necesitó en octubre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Es decir, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó un incremento del 4,1% el mes pasado y de diciembre del 2024 a diciembre del 2025 acumuló 31,2%. Mientras que la Canasta Básica Total que define la línea de la pobreza subió 4,1% y la interanual acumuló 27,7%.

La medida se toma "para mejorar la competencia y apuntalar la baja de la inflación en los productos de la canasta básica y medicamentos".
Datos de pobreza e indigencia en Argentina.

Datos de pobreza e indigencia en Argentina.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $423.532 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.041.888 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.308.713.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.376.478.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

  • Una persona requirió de $190.780 para no ser indigente.
  • De $469.319 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $589.510.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $620.035.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cuánto necesitó una familia argentina en octubre para no ser pobre o indigente?

¿Cuánto necesitó en octubre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

¿Cuánto necesitó en noviembre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Así es Las Pirquitas, el rincón rural de Catamarca perfecto para desconectar junto a tu familia

Lo que se lee ahora
En Salta investigan embutidos con presunta carne defelino (Foto ilustrativa)
Aberrante.

En Salta investigan embutidos con presunta carne de felino

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Granizo en Jujuy. video
Tiempo.

Gran parte de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Ola mortal en la Costa Atlántica: El mar está embravecido de una forma antinatural video
Tragedia.

Ola mortal en la Costa Atlántica: "El mar está embravecido de una forma antinatural"

Lugar donde están los perros. video
Maltrato.

Los Perales: qué pasará con perros abandonados tras la detención de su dueño

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos video
Tragedia.

Pánico en la Costa Atlántica de Bs. As. por una ola gigante que dejó un muerto y 35 heridos

Robo millonario en Jujuy (Imagen ilustrativa). video
Inseguridad.

Otro robo millonario en Jujuy: se llevaron más de $10 millones de un comercio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel