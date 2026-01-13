¿Cuánto necesitó una familia argentina en diciembre para no ser pobre o indigente?

El Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer este martes por la tarde que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de diciembre necesitó un total de $1.308.713 para no caer en la pobreza y $589.510 para no estar en situación de indigencia.

Es decir, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó un incremento del 4,1% el mes pasado y de diciembre del 2024 a diciembre del 2025 acumuló 31,2%. Mientras que la Canasta Básica Total que define la línea de la pobreza subió 4,1% y la interanual acumuló 27,7%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre, el INDEC señaló:

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

Una persona requirió de $190.780 para no ser indigente.

De $469.319 para una familia de tres miembros.

Un hogar de cuatro integrantes precisó $589.510.

Una familia compuesta por cinco personas requirió $620.035.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.