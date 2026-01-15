En diciembre una familia jujeña necesitó más de 1.200.000 pesos para no ser pobre

Este jueves, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de diciembre en la provincia de Jujuy necesitó $1.204.925, para no caer en la pobreza , y un total de $539.349 para no ser considerada indigente.

INDEC. ¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

INDEC. ¿Cuánto necesitó una familia argentina en diciembre para no ser pobre o indigente?

Asimismo, informaron que en 2025, la Canasta Básica Total que mide la pobreza aumentó 33,5%, y la Canasta Básica Alimentaria que muestra los datos de la indigencia, subió 33,9%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre, la DIPEC señaló:

Una persona necesitó $389.943.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $ 951.462 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.204.925.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.310.210.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

Para una persona, $174.546.

De $425.894 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $539.349.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $586.477.

inflacion Canasta Básica: datos de pobreza e indigencia en Jujuy.

Datos a nivel nacional

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $423.532 para no caer bajo la pobreza.

necesitó de para no caer bajo la pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.041.888 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.308.713.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.376.478.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

Una persona requirió de $190.780 para no ser indigente.

persona requirió de para no ser indigente. De $469.319 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $589.510.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $620.035.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.