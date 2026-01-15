jueves 15 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de enero de 2026 - 16:31
DIPEC.

En diciembre una familia jujeña necesitó más de 1.200.000 pesos para no ser pobre

En 2025 la Canasta Básica Total subió un 33,5% en Jujuy y en diciembre, una familia de cuatro integrantes precisó $539.349 para no ser indigente.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Canasta Básica / familia.

Canasta Básica / familia.

Este jueves, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de diciembre en la provincia de Jujuy necesitó $1.204.925, para no caer en la pobreza, y un total de $539.349 para no ser considerada indigente.

Lee además
Datos de la canasta básica.
INDEC.

¿Cuánto necesitó una familia argentina en diciembre para no ser pobre o indigente?
¿cuanto necesito una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?
INDEC.

¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

Asimismo, informaron que en 2025, la Canasta Básica Total que mide la pobreza aumentó 33,5%, y la Canasta Básica Alimentaria que muestra los datos de la indigencia, subió 33,9%.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre, la DIPEC señaló:

  • Una persona necesitó $389.943.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $ 951.462 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.204.925.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.310.210.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

  • Para una persona, $174.546.
  • De $425.894 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $539.349.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $586.477.
inflacion
Canasta B&aacute;sica: datos de pobreza e indigencia en Jujuy.

Canasta Básica: datos de pobreza e indigencia en Jujuy.

Datos a nivel nacional

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en diciembre, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $423.532 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $1.041.888 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.308.713.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.376.478.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en diciembre fueron:

  • Una persona requirió de $190.780 para no ser indigente.
  • De $469.319 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $589.510.
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $620.035.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Embed - Ajustes en el consumo: cómo hacen los jujeños para llegar a fin de mes

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cuánto necesitó una familia argentina en diciembre para no ser pobre o indigente?

¿Cuánto necesitó una familia argentina en noviembre para no ser pobre o indigente?

Una familia necesitó $1.160.780 en agosto para no ser pobre en Argentina

¿Cuánto necesitó una familia argentina en septiembre para no ser pobre o indigente?

Carnaval 2026: cuáles son los requisitos para las comparsas en Humahuaca

Lo que se lee ahora
Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció una referente del folclore del norte video
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Dos tramos de Ruta 40 intransitables en Jujuy
Importante.

Dos rutas de Jujuy están intransitables hace una semana: cuáles son

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Alerta por tormentas en Jujuy. video
Atención.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel