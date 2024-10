2 millones de trabajadores en blanco son pobres en Argentina

En Argentina , en 2024 , uno de cada tres trabajadores en blanco son pobres , aunque tenga un empleo en regla, perciba aguinaldo , reciba un salario acordado en paritarias , y disponga de obra social y otros derechos legales . A su vez, el 70% de los trabajadores no registrados.

Más de 2 millones de empleados formales pobres

Según los resultados de su estudio, los expertos calculan que en Argentina hay más de 2 millones de empleados formales que se encuentran en condiciones de pobreza. Este cálculo se basa en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cual incluye los principales centros urbanos del país y deja fuera a las ciudades con menos de 200.000 residentes. De proyectarse esta cifra a toda la población, la cantidad podría ser incluso más alta.

El informe subraya el “cambio significativo en la configuración de la pobreza en los últimos años”, poniendo de manifiesto que tener un empleo formal en Argentina puede otorgar ciertos beneficios, pero no es suficiente para escapar del problema más grave del país: más de la mitad de su población, como reflejó la última estadística del Indec publicada la semana pasada, se encuentra en situación de pobreza.

El trabajo formal, aunque brinda protección, no es suficiente para mitigar el impacto de la crisis.

“Uno de los hallazgos más importantes es la creciente presencia de ‘trabajadores pobres’, quienes, a pesar de estar empleados, no logran superar la línea de pobreza. Este fenómeno es más agudo entre los trabajadores no registrados, con una tasa de pobreza superior al 70%, mientras que los trabajadores regulados enfrentan una pobreza del 30%. Esto evidencia que el empleo formal, aunque brinda cierta protección, no es suficiente para mitigar el impacto de la crisis”, señala el informe.

También señala que el aumento de este grupo social que está empleado, pero no consigue alcanzar ingresos suficientes para sobrepasar la pobreza, constituye “un cambio en la estructura social que pone en evidencia la necesidad de analizar no solo los ingresos, sino también los mecanismos de inserción ocupacional y la calidad del empleo disponible”.

Ganadores y perdedores

Como un dato relevante de 2024, los investigadores destacan que, a diferencia de la etapa post-pandemia, en la cual “todos se empobrecieron por igual”, este año se han identificado claramente “ganadores y perdedores”, clasificados según el tipo de empleo. Los profesionales y pequeños empresarios están siendo afectados por la crisis, pero disponen de recursos que les permiten mantenerse alejados de la pobreza.

La pobreza se ha triplicado en tan solo siete años.

Dentro de los perdedores, mencionan numerosas actividades muy extendidas y formalizadas cuyos trabajadores no lograron evitar caer en la pobreza. Este grupo incluye a los obreros de la construcción, empleados del comercio, “oficinistas de tareas rutinarias”, trabajadores tercerizados de limpieza en hoteles y personal doméstico. En el ámbito de los empleados del sector comercial, destacan a los “empleados de franquicias”, especialmente en el área de la gastronomía, donde se cumplen todas las normativas laborales, pero, al mismo tiempo, se reciben salarios muy bajos.

Al examinar el efecto de la pobreza en diferentes segmentos socioeconómicos, emergen los grupos que “antes gozaban de mayor protección y han comenzado a verse afectados”. En este contexto, aunque la pobreza ha crecido en todos los casos en los últimos años, se observa una “estructura jerárquica”, lo que indica que “las clases más desventajadas, especialmente aquellas con empleos manuales de baja productividad y cualificación, son las que presentan mayor exposición”, apuntan los investigadores. En estos estratos, para 2024, casi 7 de cada 10 personas se ven afectadas por la pobreza.

El reporte destaca el "cambio significativo en la configuración de la pobreza en los últimos años".

Sin embargo, el reporte de Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente destaca que “es evidente que la pobreza ha crecido notablemente en las clases medias, en particular entre los trabajadores no manuales de grandes establecimientos y los propietarios o directivos de pequeños negocios. En estos grupos, la pobreza se ha triplicado en tan solo siete años”. Es en ese marco en el que se asienta el crecimiento de la pobreza entre los trabajadores formales.

La calidad del empleo y la cantidad de horas laboradas son factores fundamentales en la pobreza, explican. La disminución del poder adquisitivo entre los empleados formales contribuye al aumento de la pobreza, tanto en los subocupados (que laboran menos de 35 horas a la semana) como en los sobreocupados (que trabajan más de 45), lo que indica que “más horas de trabajo no garantizan mejores condiciones económicas”.

Si se analiza el impacto de la pobreza en base a distintos segmentos socioeconómicos, aparecen los grupos que "antes gozaban de mayor protección y han comenzado a verse afectados".

“Al analizar la relación entre pobreza y horas trabajadas, se destaca el incremento en el porcentaje de trabajadores regulados que son pobres, en especial los sobreocupados, cuyo número ha crecido en aproximadamente 20 puntos porcentuales, mientras que los ocupados plenos y los subocupados han aumentado alrededor de 15 puntos porcentuales”, concluye el informe.

