miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 13:11
Atención.

Pasaportes defectuosos: quiénes deben revisarlos y cómo hacer el trámite en Jujuy

El Registro Civil aclaró que solo algunos pasaportes deben revisarse. Si fallan, Renaper repone el documento en 24 horas sin cargo en aeropuertos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Pasaportes defectuosos: quiénes deben revisarlos y cómo hacer el trámite en Jujuy

Pasaportes defectuosos: quiénes deben revisarlos y cómo hacer el trámite en Jujuy

Rivas precisó que los pasaportes emitidos en ese período no superan las pruebas de luminosidad, un requisito clave en los estándares internacionales. “Los que hicieron trámites en enero, febrero o el año pasado no tienen inconvenientes. El problema puede afectar a quienes iniciaron el trámite a fines de marzo o abril”, detalló.

Registro civil Jujuy (1).jpg
Pasaportes con fallas: "Los que hicieron trámites en enero, febrero o el año pasado no tienen inconvenientes. El problema puede afectar a quienes iniciaron el trámite a fines de marzo o abril", detalló Octavio Rivas, director de Registro Civil de Jujuy

Pasaportes con fallas: “Los que hicieron trámites en enero, febrero o el año pasado no tienen inconvenientes. El problema puede afectar a quienes iniciaron el trámite a fines de marzo o abril”, detalló Octavio Rivas, director de Registro Civil de Jujuy

Cómo saber si mi pasaporte presenta falla

Para verificar si un documento está alcanzado, Renaper habilitó un chat oficial al que se accede desde su página web y las redes sociales del Registro Civil. Allí, ingresando el número de pasaporte —tres letras y seis números— se puede comprobar si requiere revisión. En general, las series con problemas comienzan con “AAL”.

Si el sistema indica que el pasaporte requiere control, el titular debe presentarse en una oficina de Renaper en aeropuerto, siendo la más cercana para Jujuy la del aeropuerto de Salta. Allí se realiza la prueba de luminosidad y, en caso de que el documento no cumpla con la norma, se emite una reposición sin cargo en un plazo de 24 horas.

Rivas recomendó realizar el trámite con tiempo, sobre todo quienes tengan viajes programados. “Si el bot indica revisión, lo mejor es ir ya mismo a Salta para que hagan la prueba y, si corresponde, obtener un nuevo pasaporte en un día”, señaló.

En casos excepcionales, como adultos mayores con problemas de movilidad, el Registro Civil de Jujuy intentará gestionar alternativas sin necesidad de viajar, aunque la indicación oficial es cumplir con el procedimiento en aeropuerto. “Queremos dar tranquilidad: si el pasaporte pasa la prueba, se devuelve en el acto y el ciudadano puede viajar sin problemas”, concluyó Rivas.

¿Qué series de pasaportes se encuentran afectados por la falla de impresión?

  • AAL314778 – AAL346228
  • AAL400000 – AAL607599
  • AAL616000 – AAL620088

