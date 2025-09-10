Pasaportes defectuosos: quiénes deben revisarlos y cómo hacer el trámite en Jujuy

El director del Registro Civil de Jujuy, Octavio Rivas, aclaró la situación que generó preocupación en cientos de ciudadanos tras conocerse que una partida de pasaportes emitidos por el Renaper presenta fallas de seguridad. El inconveniente, explicó, se debe a un error en la tinta de impresión detectado entre el 23 de mayo y el 30 de junio.

Rivas precisó que los pasaportes emitidos en ese período no superan las pruebas de luminosidad, un requisito clave en los estándares internacionales. “Los que hicieron trámites en enero, febrero o el año pasado no tienen inconvenientes. El problema puede afectar a quienes iniciaron el trámite a fines de marzo o abril”, detalló.

Registro civil Jujuy (1).jpg Pasaportes con fallas: “Los que hicieron trámites en enero, febrero o el año pasado no tienen inconvenientes. El problema puede afectar a quienes iniciaron el trámite a fines de marzo o abril”, detalló Octavio Rivas, director de Registro Civil de Jujuy Cómo saber si mi pasaporte presenta falla Para verificar si un documento está alcanzado, Renaper habilitó un chat oficial al que se accede desde su página web y las redes sociales del Registro Civil. Allí, ingresando el número de pasaporte —tres letras y seis números— se puede comprobar si requiere revisión. En general, las series con problemas comienzan con “AAL”.

Si el sistema indica que el pasaporte requiere control, el titular debe presentarse en una oficina de Renaper en aeropuerto, siendo la más cercana para Jujuy la del aeropuerto de Salta. Allí se realiza la prueba de luminosidad y, en caso de que el documento no cumpla con la norma, se emite una reposición sin cargo en un plazo de 24 horas.

Rivas recomendó realizar el trámite con tiempo, sobre todo quienes tengan viajes programados. “Si el bot indica revisión, lo mejor es ir ya mismo a Salta para que hagan la prueba y, si corresponde, obtener un nuevo pasaporte en un día”, señaló. En casos excepcionales, como adultos mayores con problemas de movilidad, el Registro Civil de Jujuy intentará gestionar alternativas sin necesidad de viajar, aunque la indicación oficial es cumplir con el procedimiento en aeropuerto. “Queremos dar tranquilidad: si el pasaporte pasa la prueba, se devuelve en el acto y el ciudadano puede viajar sin problemas”, concluyó Rivas. Embed - Octavio Rivas - Pasaportes ¿Qué series de pasaportes se encuentran afectados por la falla de impresión? AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.