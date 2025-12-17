Cuándo hay que renovar el DNI en Argentina y cómo saber si está vencido

En Argentina, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio y tiene fechas de actualización definidas por ley . Es el único documento válido para la mayoría de los trámites, viajar dentro del país y acreditar identidad. El organismo encargado de emitirlo y renovarlo es el Renaper (Registro Nacional de las Personas).

Si la actualización se realiza fuera de término , corresponde abonar una multa adicional , además del costo del trámite.

Actualización de 14 años: es la segunda actualización obligatoria y marca el paso al DNI de mayor de edad. Se debe hacer desde que el adolescente cumple 14 años; este ejemplar tiene validez de 15 años .

Primera actualización: entre los 5 y 8 años (algunas guías oficiales indican el rango 5–8 o 5–9, pero el criterio general es que se haga al inicio de la edad escolar). Tras este trámite, el menor recibe un nuevo DNI con foto, firma y huella .

El menor debe presentarse acompañado de quienes se encuentren en ejercicio de la responsabilidad parental, quienes deberán contar con DNI vigente o documento de identidad de su nacionalidad vigente si fuera extranjero.

Retiralo en la oficina con la constancia de solicitud de trámite. O, si va el correo a tu domicilio, recibilo vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.

Guardá la constancia de solicitud de trámite y hacé el seguimiento online con tu ID desde aquí .

Presentate en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago, si ya abonaste el trámite.

Elegí el Registro Civil más cercano a tu domicilio o sacá turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina .

De no presentarse ambos progenitores, se deberá acompañar autorización específica –con las formalidades de legalización y/o traducción del caso- del progenitor ausente en la que se faculte EXPRESAMENTE a tramitar DNI y posterior retiro.

Si el menor tuviera un representante legal, éste deberá presentarse con su documento de identidad vigente y el documento correspondiente en el que conste tal carácter.

Si uno de los progenitores hubiera fallecido, se deberá presentar la correspondiente partida de defunción.

Si en el DNI no consta el domicilio en la circunscripción de la oficina consular en la que se solicita el turno, se deberá tramitar el cambio de domicilio sin necesidad de solicitar un turno adicional.

Cuestiones importantes sobre el trámite y el "DNI viejo"

- El turno es personal por lo que se deberá solicitar un turno por cada integrante del grupo o familia. La solicitud y asignación de turnos es GRATUITA.

- Desde el momento del inicio del trámite, el DNI anterior perderá vigencia.

- En las oficinas consulares no se tramita DNI para personas extranjeras.

- Ante cualquier impedimento físico para la toma de datos biométricos (huellas y foto), se deberá presentar certificado o documento médico que acredite tal circunstancia.

- En el caso de presentar documentación extranjera (es decir, no emitida por autoridad argentina) la misma deberá estar debidamente legalizada/apostillada con la traducción al idioma español, de corresponder.

Adultos: vencimiento y renovaciones cada 15 años

Una vez hecho el DNI de los 14 años, la siguiente renovación obligatoria es a partir de los 29 años y, desde entonces, debe actualizarse cada 15 años, siempre tomando como referencia la fecha de vencimiento que figura en el frente del documento.

Para saber si el DNI está vigente, hay que mirar la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, debajo de los datos personales. Si la fecha ya pasó, el documento sigue identificando a la persona, pero puede generar problemas para viajar, hacer trámites bancarios, registrar líneas telefónicas o gestiones ante organismos públicos.

Otras situaciones en las que hay que cambiar el DNI

Además de las edades obligatorias y el vencimiento, hay otras situaciones en las que es necesario tramitar un nuevo ejemplar de DNI:

Cambio de domicilio: hoy, el simple cambio de dirección genera automáticamente la emisión de un nuevo DNI tarjeta.

Cambio de datos personales: por ejemplo, modificación de nombre, apellido o reconocimiento de género.

Pérdida, robo o deterioro: si el documento se extravió, fue robado o está muy dañado, es obligatorio hacer un nuevo trámite.

DNI en el celular: se puede sumar la versión digital en la app Mi Argentina, pero eso no reemplaza la obligación de tener el DNI tarjeta vigente; la versión digital es un complemento.

Cómo hacer el trámite y cuánto cuesta

El DNI se tramita en los Registros Civiles de cada provincia o en los Centros de Documentación Renaper. Para la mayoría de los casos se necesita: turno previo, pago de la tasa y presentación del DNI anterior (si se tiene).

El costo del DNI regular en territorio argentino es, según el tarifario vigente, de $7.500 para ciudadanos argentinos, y existen opciones más rápidas como el DNI exprés o el DNI 24 horas, con aranceles superiores. Los turnos se gestionan desde la app o la web de Mi Argentina, en la sección de Renaper.

Como recomendación general, el Renaper sugiere no esperar a que el DNI esté vencido: si se acerca la fecha, es mejor iniciar la renovación con tiempo, sobre todo si la persona tiene planeado viajar, hacer un crédito o realizar trámites importantes.