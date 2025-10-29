Vacaciones 2026: cada cuánto hay que actualizar el DNI para viajar

Vacaciones 2026: actualización del DNI para viajes fuera del país

De cara a la temporada de vacaciones 2026 , el Registro Civil de la Provincia recordó a las familias la importancia de verificar la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de planificar viajes, especialmente al exterior.

La renovación del DNI es una responsabilidad paternal y debe realizarse en las oficinas del Registro Civil cuando los hijos cumplen 5 años y 14 años .

Una vez superadas esas edades, el documento anterior pierde validez y no puede utilizarse ni para circular dentro del país ni para trámites migratorios .

La fecha de vencimiento figura en el frente del documento. Es obligatorio gestionar un nuevo ejemplar cuando el DNI se vence, se extravía, es robado o presenta deterioro.

La actualización de los datos debe realizarse desde el día en que el menor cumple 5 años y hasta un día antes de cumplir los 9 años.

Para consultar la vigencia del documento, se puede ingresar a la página oficial del RENAPER: https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/

Autorizaciones para viajar

Para viajes dentro del país con uno de los progenitores, un tutor o una institución, el Registro Civil emite autorizaciones con una demora de hasta 48 horas.

En el caso de viajes fuera del país, la autorización debe tramitarse ante escribano público o directamente en las oficinas de Migraciones.

En Jujuy, la sede de Migraciones se encuentra en calle 19 de Abril N° 1057, en San Salvador.

Requisito extra: vínculo filiatorio

La Dirección Nacional de Migraciones solicita en todos los casos la acreditación del vínculo filiatorio al momento de egresar del país.

Esto puede verificarse en el dorso del DNI, donde deben figurar los nombres y números de documento del padre, madre o tutor.

Si esos datos no aparecen en el documento, se deberá presentar una acta o partida de nacimiento actualizada que acredite el vínculo.

Las partidas de nacimiento pueden solicitarse de manera online en el portal provincial:

https://tu.jujuy.gob.ar/citizenv2/provinciadejujuy/login