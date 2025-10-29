miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 11:13
Trámites.

Vacaciones 2026: cada cuánto hay que actualizar el DNI para viajar

Falta poco para que lleguen las vacaciones 2026 y es fundamental tener toda la documentación al día. La renovación del DNI es un requisito importante.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Vacaciones 2026: actualización del DNI para viajes fuera del país

Vacaciones 2026: actualización del DNI para viajes fuera del país

De cara a la temporada de vacaciones 2026, el Registro Civil de la Provincia recordó a las familias la importancia de verificar la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de planificar viajes, especialmente al exterior.

Lee además
El Parque Botánico celebra su 38° aniversario : ¿Qué actividades se pueden realizar?
Escapadas.

El impresionante lugar en la ciudad para disfrutar en vacaciones de invierno
Cómo mantener a los chicos entretenidos sin caer en el exceso de pantallas.
Hogar.

Trucos: cómo hacer que tu hijo no use tanto el celu en vacaciones

La renovación del DNI es una responsabilidad paternal y debe realizarse en las oficinas del Registro Civil cuando los hijos cumplen 5 años y 14 años.

Una vez superadas esas edades, el documento anterior pierde validez y no puede utilizarse ni para circular dentro del país ni para trámites migratorios.

Registro civil Jujuy .jpg

Fechas y vencimientos

La fecha de vencimiento figura en el frente del documento. Es obligatorio gestionar un nuevo ejemplar cuando el DNI se vence, se extravía, es robado o presenta deterioro.

La actualización de los datos debe realizarse desde el día en que el menor cumple 5 años y hasta un día antes de cumplir los 9 años.

Para consultar la vigencia del documento, se puede ingresar a la página oficial del RENAPER: https://tramites.renaper.gob.ar/mi_ejemplar/

Autorizaciones para viajar

Para viajes dentro del país con uno de los progenitores, un tutor o una institución, el Registro Civil emite autorizaciones con una demora de hasta 48 horas.

En el caso de viajes fuera del país, la autorización debe tramitarse ante escribano público o directamente en las oficinas de Migraciones.

En Jujuy, la sede de Migraciones se encuentra en calle 19 de Abril N° 1057, en San Salvador.

Requisito extra: vínculo filiatorio

La Dirección Nacional de Migraciones solicita en todos los casos la acreditación del vínculo filiatorio al momento de egresar del país.

Esto puede verificarse en el dorso del DNI, donde deben figurar los nombres y números de documento del padre, madre o tutor.

Si esos datos no aparecen en el documento, se deberá presentar una acta o partida de nacimiento actualizada que acredite el vínculo.

Las partidas de nacimiento pueden solicitarse de manera online en el portal provincial:

https://tu.jujuy.gob.ar/citizenv2/provinciadejujuy/login

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El impresionante lugar en la ciudad para disfrutar en vacaciones de invierno

Trucos: cómo hacer que tu hijo no use tanto el celu en vacaciones

Vacaciones de invierno 2025 en Jujuy: 157 mil turistas y 73% de ocupación hotelera

El maravilloso pueblo del norte ideal para las vacaciones de Invierno

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Lo que se lee ahora
Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Gimnasia de Jujuy.
Tras el fallo.

Comunicado de Gimnasia de Jujuy: "Juntos hasta el final"

Corte de agua en Alto Comedero
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero este miércoles: horarios y sectores afectados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel