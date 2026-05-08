El Registro Civil amplía el horario para realizar trámites por la tarde

Registro Civil Central de Jujuy: atención por la tarde para DNI y pasaporte, con cupos sin turno

El Registro Civil Central de San Salvador de Jujuy habilitó la atención por la tarde para la toma de trámites de DNI y pasaporte , con la posibilidad de recibir a ciudadanos de manera espontánea, sin necesidad de turno previo, según disponibilidad.

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La medida busca facilitar el acceso a la documentación y aprovechar la baja demanda registrada durante el turno vespertino. La sede central funciona en Belgrano esquina Senador Pérez y atiende por la tarde de 14.30 a 19.30 .

Octavio Rivas, Director del Registro Civil comentaba que se da la situación de que la gente concurre asiduamente a otras oficinas, no siendo el caso de la oficina central, por lo que tienen disponibilidad para realizar tramites, incluso sin turno previo.

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"Dada la circunstancia que hay poca demanda también estamos atendiendo sin turno" "Dada la circunstancia que hay poca demanda también estamos atendiendo sin turno"

en cuanto a los tramites que se pueden realizar, el director explicó:

"Toma de trámite de Documento Nacional y pasaporte" "Toma de trámite de Documento Nacional y pasaporte"

La atención vespertina está destinada a trámites de DNI y pasaporte. Esto incluye gestiones regulares vinculadas a la documentación personal, como renovación, actualización o solicitud de ejemplares.

Desde marzo, el Gobierno de Jujuy viene ampliando la atención por la tarde en distintas oficinas de la provincia para trámites de DNI y pasaporte. La atención vespertina se realiza de 14.30 a 19.30 y alcanza a sedes como Casa Central, Nueva Terminal y San Pedro con turno previo, además de otras oficinas con modalidades específicas.

Registro Civil Central de Jujuy: atención por la tarde para DNI y pasaporte, con cupos sin turno Registro Civil Central de Jujuy: atención por la tarde para DNI y pasaporte, con cupos sin turno

Atención sin turno, según disponibilidad

Si bien el sistema general continúa funcionando con turnos, desde el Registro Civil aclararon que en el turno tarde también se recibe a personas sin cita previa, siempre que haya disponibilidad entre los turnos ya asignados.

La recomendación oficial es acercarse durante la tarde para consultar si se puede avanzar con la toma del trámite en el momento. La modalidad apunta a que quienes no lograron obtener turno puedan poner al día su documentación sin esperar nuevas fechas.

Pago y requisitos

Un punto importante es que el pago de los trámites se realiza únicamente a través de medios electrónicos, como QR, tarjetas bancarias o billeteras virtuales. En los canales oficiales también se informa que los turnos pueden gestionarse a través del portal tu.jujuy.gob.ar, donde figuran los servicios del Registro Civil, incluidos DNI, actualización, renovación y pasaporte.

Para trámites regulares no se requiere documentación extra. En el caso de rectificaciones, sí se debe presentar una partida con menos de un año de emisión. Además, una vez realizado el trámite, el ejemplar llega directamente al domicilio declarado por la persona solicitante.