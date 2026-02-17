martes 17 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de febrero de 2026 - 18:44
Carnaval.

La fórmula de Pasión Mix: el esfuerzo invisible del grupo jujeño que brilla en los corsos

Tras consagrarse en los corsos, Pasión Mix revela el trabajo, los ensayos y la logística que sostienen el espectáculo jujeño que el público ve.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pasion Mix

El brillo, los trajes y la energía que el público ve en los corsos duran apenas unos minutos en escena. Pero detrás de cada presentación hay meses de preparación, logística y trabajo colectivo. El grupo jujeño Pasión Mix, campeón 2025 de los Corsos Capitalinos en la categoría Ritmos Latinos, abrió las puertas de ese “detrás de escena” que casi nunca se muestra y que explicó a TodoJujuy por qué lograron destacarse.

Lee además
el grupo la revelacion se prepara para el carnaval de jujuy con mas de 250 bailarines
Corsos.

El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines
Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval
Agenda.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Para el profesor Mario Alejandro, el reconocimiento no fue casualidad. El logro fue el resultado de un proceso sostenido que empieza mucho antes del carnaval. Según contó, la coreografía se practica durante todo el año junto a la profesora Flavia, a quien definió como “uno de los pilares para el tema coreográfico”.

La planificación incluye además la selección de vestuario, colores y diseños desde octubre. En su caso, los trajes son confeccionados fuera del país, lo que obliga a organizar pruebas, ajustes y tiempos de entrega con meses de anticipación. “Llevamos una preparación bastante larga en selección de color y diseños”, explicó.

484418179_963773119279459_7825975582018278528_n
Pasi&oacute;n Mix - Foto de una de las presentaciones en uno de los corsos del Carnaval

Pasión Mix - Foto de una de las presentaciones en uno de los corsos del Carnaval

El desgaste físico que no se ve en los corsos

La reina del grupo, Naira Yures, describió el costado menos visible del carnaval contando sobre el cansancio extremo que experimentan. Después de bailar durante horas, el descanso es mínimo. “Llegás súper cansado, adolorido, con mucho sueño. Dormís y te volvés a levantar temprano para maquillarte y otro día”, relató.

Las jornadas pueden extenderse más de lo que el público imagina. En una de sus últimas presentaciones, ingresaron al corso a medianoche y salieron cerca de las dos de la mañana. Ese esfuerzo continuo, sumado al peso de los trajes y la intensidad del baile, exige entrenamiento físico y constancia.

El grupo atribuye parte de su éxito a la incorporación de nuevos estilos. La inclusión del ritmo tropical y fusiones como hip-hop, reggaetón, cuarteto y salsa generó mayor convocatoria. “Cuando se sumó esto nuevo, la gente se acercó más al corso”, señalaron.

La propuesta apunta a ampliar el espectáculo sin perder identidad. Por eso definen su estilo actual como un “supermix”, capaz de adaptarse a distintos escenarios y públicos.

Lo que viene después del carnaval

Aunque la temporada carnavalera termina, el trabajo no se detiene. En marzo y abril lanzan nuevas convocatorias para sumar integrantes y comenzar el ciclo siguiente. Entre los proyectos está formar una escuadra infantil para presentarse en futuros eventos, incluido el Corso de Invierno.

Además, el grupo participa durante el año en presentaciones privadas y festivales en distintas localidades, lo que les permite sostener la actividad y financiar producciones futuras. Para concretar cada salida necesitan transporte, sonido, utilería y vestuario, costos que suelen cubrir con rifas, colaboraciones comerciales y apoyo institucional.

Embed - CORSOS CAPITALINOS EN JUJUY: el grupo Pasión Mix campeón en 2025 en Ritmos Latinos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Crimen en los corsos de Buenos Aires: asesinan a un joven de 18 años en plena fiesta

Corsos capitalinos: horarios, cambios en el tránsito y todos los detalles

Lo que se lee ahora
Estado de las rutas en Jujuy.
Jujuy.

Estado de rutas este martes 17 de febrero en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Carnaval: celebración del Martes de Chaya. video
Carnaval

El martes de Chaya en Jujuy, un momento para agradecer lo recibido de la Pachamama

Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta
Trámites.

Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tomar en cuenta

El NOA bajo alerta por calor extremo: todos los detalles
Aviso.

El NOA bajo alerta por calor extremo: todos los detalles

El músico Daniel “Alambre” González, uno de los guitarristas más respetados de la escena del blues y el rock argentino, fue víctima de un violento robo en su departamento
Inseguridad

Quién es el músico que ataron, golpearon y desvalijaron en su casa

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy
Servicio.

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel