La fórmula de Pasión Mix: el esfuerzo invisible del grupo jujeño que brilla en los corsos

El brillo, los trajes y la energía que el público ve en los corsos duran apenas unos minutos en escena. Pero detrás de cada presentación hay meses de preparación, logística y trabajo colectivo. El grupo jujeño Pasión Mix , campeón 2025 de los Corsos Capitalinos en la categoría Ritmos Latinos, abrió las puertas de ese “detrás de escena” que casi nunca se muestra y que explicó a TodoJujuy por qué lograron destacarse.

Corsos. El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

Para el profesor Mario Alejandro, el reconocimiento no fue casualidad. El logro fue el resultado de un proceso sostenido que empieza mucho antes del carnaval. Según contó, la coreografía se practica durante todo el año junto a la profesora Flavia, a quien definió como “uno de los pilares para el tema coreográfico”.

La planificación incluye además la selección de vestuario, colores y diseños desde octubre. En su caso, los trajes son confeccionados fuera del país, lo que obliga a organizar pruebas, ajustes y tiempos de entrega con meses de anticipación. “Llevamos una preparación bastante larga en selección de color y diseños” , explicó.

La reina del grupo, Naira Yures, describió el costado menos visible del carnaval contando sobre el cansancio extremo que experimentan. Después de bailar durante horas, el descanso es mínimo. “Llegás súper cansado, adolorido, con mucho sueño. Dormís y te volvés a levantar temprano para maquillarte y otro día”, relató.

Pasión Mix - Foto de una de las presentaciones en uno de los corsos del Carnaval

Las jornadas pueden extenderse más de lo que el público imagina. En una de sus últimas presentaciones, ingresaron al corso a medianoche y salieron cerca de las dos de la mañana. Ese esfuerzo continuo, sumado al peso de los trajes y la intensidad del baile, exige entrenamiento físico y constancia.

El grupo atribuye parte de su éxito a la incorporación de nuevos estilos. La inclusión del ritmo tropical y fusiones como hip-hop, reggaetón, cuarteto y salsa generó mayor convocatoria. “Cuando se sumó esto nuevo, la gente se acercó más al corso”, señalaron.

La propuesta apunta a ampliar el espectáculo sin perder identidad. Por eso definen su estilo actual como un “supermix”, capaz de adaptarse a distintos escenarios y públicos.

Lo que viene después del carnaval

Aunque la temporada carnavalera termina, el trabajo no se detiene. En marzo y abril lanzan nuevas convocatorias para sumar integrantes y comenzar el ciclo siguiente. Entre los proyectos está formar una escuadra infantil para presentarse en futuros eventos, incluido el Corso de Invierno.

Además, el grupo participa durante el año en presentaciones privadas y festivales en distintas localidades, lo que les permite sostener la actividad y financiar producciones futuras. Para concretar cada salida necesitan transporte, sonido, utilería y vestuario, costos que suelen cubrir con rifas, colaboraciones comerciales y apoyo institucional.