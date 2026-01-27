martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 09:15
Corsos.

El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

La agrupación tropical afina detalles para el carnaval con ensayos generales, entrenamiento, representante provincial y estrenos en San Pedro.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Revelación - Grupo Carnaval Jujuy

El reconocido grupo La Revelación, uno de los más convocantes de los corsos del carnaval jujeño, se prepara para una nueva temporada con más de 200 integrantes en escena. Además del entrenamiento, presentan vestuario nuevo y representante para la elección provincial del carnaval en San Pedro.

Lee además
Carnaval en Jujuy.
Eventos.

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas
Cuándo es Carnaval 2026
Calendario.

Cuándo es Carnaval 2026

Los preparativos del carnaval no empiezan en enero. En el caso de La Revelación, el trabajo comenzó en mayo con ensayos por grupos y, en estas semanas, con prácticas generales que reúnen a más de 200 bailarines en el estadio Olímpico de Parpalán. “Primero se enseña la coreo por grupitos y después se juntan todos, porque tienen que entrar los 250”, contó Joaquin Abad, director del grupo.

Las coreografías del rubro tienen una exigencia particular, es un solo mix que supera los diez minutos y se repite decenas de veces durante el trayecto de los corsos. El entrenamiento incluye gimnasio, resistencia, cardio y práctica con tacos para llegar en condiciones a febrero. “Hay que hacer de todo para no estar muriéndose en la primera cuadra”, explicaron.

Vestuario nuevo y representante provincial

Este fin de semana La Revelación estrenará vestuario. La producción implica diseño, colorimetría y coordinación para más de 200 integrantes. “Nosotros buscamos propuestas, lo trabajamos con diseñadores y después lo bajamos a todo el grupo”, indicó Joaquín. La presentación oficial será el viernes en San Pedro, durante la elección provincial del carnaval.

La agrupación tendrá este año representante en competencia. Su nombre es Julieta Jaramillo, bailarina que debutará en la elección. La modalidad implica competir por rubro, en este caso tropical, junto a otras agrupaciones. En total habrá más de 43 candidatas. La elección ya no incluye vestido largo de gala y se vive con un formato más relajado y orientado al baile.

Cabe mencionar que La Revelación es uno de los grupos más conocidos de los corsos de Jujuy y sorprende también por la participación masculina. Hay más de 80 varones que forman parte del cuerpo de baile. A diferencia de otras agrupaciones, no realizan casting. “Más del 50% no son bailarines; carnaval es disfrutar, pasarla bien y vivir la experiencia”, remarcaron.

La Revelación - Grupo Carnaval Jujuy (1)
Carnaval - Corsos | La Revelación

Carnaval - Corsos | La Revelación

Del urbano al tropical: la historia de Juli

Juli contó que viene de la danza urbana y que este es su primer año en los corsos. “Hace tiempo veía a La Revelación y decía ‘qué lindo’, hasta que este año fui y me quedé. Me daba vergüenza presentarme como representante, pero mi novio me dijo ‘vos podés’ y me animé”, relató.

Fechas para el Carnaval 2026 en Jujuy

  • 22 de enero: Jueves de Padrinos
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados
  • 5 de febrero: Jueves de Compadres
  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El cronograma completo del carnaval 2026 en Jujuy: todas las fechas

Cuándo es Carnaval 2026

Qué días no se trabaja por Carnaval 2026 en Jujuy: feriados y asuetos

Nació entre coplas y carnaval, estudió recitado gauchesco y llegó al podio nacional en Córdoba

La joya escondida de Jujuy para desconectar en Carnaval 2026

Lo que se lee ahora
El video viral obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en pocos días.
Redes sociales.

Simuló estar mal del pie para no caminar tres cuadras y pedir delivery: el video explotó en TikTok

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

Motociclista muerta en la curva de la muerte (foto de archivo) video
Policiales.

Derrapó una moto y murió una joven de 21 años: no tenían casco

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Paso de Jama.
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel