El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

El reconocido grupo La Revelación, uno de los más convocantes de los corsos del carnaval jujeño, se prepara para una nueva temporada con más de 200 integrantes en escena. Además del entrenamiento, presentan vestuario nuevo y representante para la elección provincial del carnaval en San Pedro.
Los preparativos del carnaval no empiezan en enero. En el caso de La Revelación, el trabajo comenzó en mayo con ensayos por grupos y, en estas semanas, con prácticas generales que reúnen a más de 200 bailarines en el estadio Olímpico de Parpalán. “Primero se enseña la coreo por grupitos y después se juntan todos, porque tienen que entrar los 250”, contó Joaquin Abad, director del grupo.
Las coreografías del rubro tienen una exigencia particular, es un solo mix que supera los diez minutos y se repite decenas de veces durante el trayecto de los corsos. El entrenamiento incluye gimnasio, resistencia, cardio y práctica con tacos para llegar en condiciones a febrero. “Hay que hacer de todo para no estar muriéndose en la primera cuadra”, explicaron.
Vestuario nuevo y representante provincial
Este fin de semana La Revelación estrenará vestuario. La producción implica diseño, colorimetría y coordinación para más de 200 integrantes. “Nosotros buscamos propuestas, lo trabajamos con diseñadores y después lo bajamos a todo el grupo”, indicó Joaquín. La presentación oficial será el viernes en San Pedro, durante la elección provincial del carnaval.
La agrupación tendrá este año representante en competencia. Su nombre es Julieta Jaramillo, bailarina que debutará en la elección. La modalidad implica competir por rubro, en este caso tropical, junto a otras agrupaciones. En total habrá más de 43 candidatas. La elección ya no incluye vestido largo de gala y se vive con un formato más relajado y orientado al baile.
Cabe mencionar que La Revelación es uno de los grupos más conocidos de los corsos de Jujuy y sorprende también por la participación masculina. Hay más de 80 varones que forman parte del cuerpo de baile. A diferencia de otras agrupaciones, no realizan casting. “Más del 50% no son bailarines; carnaval es disfrutar, pasarla bien y vivir la experiencia”, remarcaron.
Del urbano al tropical: la historia de Juli
Juli contó que viene de la danza urbana y que este es su primer año en los corsos. “Hace tiempo veía a La Revelación y decía ‘qué lindo’, hasta que este año fui y me quedé. Me daba vergüenza presentarme como representante, pero mi novio me dijo ‘vos podés’ y me animé”, relató.