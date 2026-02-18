miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 12:58
Educación.

Inicia la 2° etapa de inscripción en el Populorum Progressio: fechas, horarios y todas las carreras 2026

El Populorum Progressio inició la 2° etapa de inscripción hasta el 27 de febrero. Ofrecen carreras de 3 y 4 años.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Comenzó la segunda etapa de inscripción en el Instituto Populorum Progressio para quienes buscan estudiar en Jujuy en 2026. El trámite se realiza del 18 al 27 de febrero, en doble turno: de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00, con una oferta que incluye carreras docentes y tecnicaturas superiores.

La propuesta apunta a quienes quieren iniciar una formación con salida laboral en áreas de educación, salud, administración, tecnología y gestión, con planes de 3 y 4 años según la carrera elegida.

Inscripción: fechas y horarios

  • Segunda etapa: del 18 al 27 de febrero

  • Horarios: 9:00 a 12:00 y 17:00 a 20:00

Carreras docentes (Profesorados)

  • Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política

    Turno MañanaDuración: 4 años

  • Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual

    Turno Mañana y NocheDuración: 4 años

  • Profesorado en Ciencias Sagradas

    Turno NocheDuración: 4 años

Carreras técnicas (Tecnicaturas Superiores)

  • Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos

    Turno TardeDuración: 3 años

  • Tecnicatura Superior en Hemoterapia

    Turno TardeDuración: 3 años

  • Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico

    Turno TardeDuración: 3 años

  • Tecnicatura Superior en Administración de Empresas con Orientación en PyME

    Turno Tarde y NocheDuración: 3 años

  • Tecnicatura Superior en Administración Pública con Orientación al Desarrollo Local

    Turno NocheDuración: 3 años

  • Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

    Turno MañanaDuración: 3 años

  • Tecnicatura Superior en Gestión Jurídica

    Turno TardeDuración: 3 años

  • Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental

    Turno NocheDuración: 3 años

  • Tecnicatura Superior en Niñez, Adolescencia y Familia

    Turno TardeDuración: 3 años

Fechas importantes del ingreso 2026

  • Curso de ingreso: 02/03/26 al 13/03/26

  • Evaluación: 16/03/26 al 20/03/26

  • Publicación de listado de ingresantes: 31/03/26

  • Inicio del ciclo lectivo: 01/04/26

