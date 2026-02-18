Inicia la 2° etapa de inscripción en el Populorum Progressio: fechas, horarios y todas las carreras 2026

Comenzó la segunda etapa de inscripción en el Instituto Populorum Progressio para quienes buscan estudiar en Jujuy en 2026. El trámite se realiza del 18 al 27 de febrero, en doble turno: de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00, con una oferta que incluye carreras docentes y tecnicaturas superiores.
La propuesta apunta a quienes quieren iniciar una formación con salida laboral en áreas de educación, salud, administración, tecnología y gestión, con planes de 3 y 4 años según la carrera elegida.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.