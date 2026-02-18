Inicia la 2° etapa de inscripción en el Populorum Progressio: fechas, horarios y todas las carreras 2026

Comenzó la segunda etapa de inscripción en el Instituto Populorum Progressio para quienes buscan estudiar en Jujuy e n 2026. El trámite se realiza del 18 al 27 de febrero , en doble turno: de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 , con una oferta que incluye carreras docentes y tecnicaturas superiores .

La propuesta apunta a quienes quieren iniciar una formación con salida laboral en áreas de educación, salud, administración, tecnología y gestión, con planes de 3 y 4 años según la carrera elegida.

Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Tecnicatura Superior en Administración Pública con Orientación al Desarrollo Local

Tecnicatura Superior en Administración de Empresas con Orientación en PyME

Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual

Horarios: 9:00 a 12:00 y 17:00 a 20:00

Segunda etapa: del 18 al 27 de febrero

