sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 13:25
Registro.

Buscan familias jujeñas para adoptar a dos hermanos y a un adolescente

El Registro Único de Postulantes a Guarda con Fines Adoptivos busca familias jujeñas dispuestas a brindar contención a tres menores institucionalizados.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Convocatoria para adoptar a dos hermanos

Según informó el Registro de Adopción, el Juzgado Unipersonal de Familia Nº2 de San Salvador de Jujuy, en el expediente Nº C-268648, dispuso una convocatoria para adoptar a dos hermanos de 10 y 4 años que actualmente viven en una institución estatal. Ambos reciben acompañamiento profesional y contención diaria.

La niña más pequeña asiste a la escuela correspondiente a su edad, mientras que su hermano mayor participa de la escolaridad formal con adaptación curricular. Además, concurre tres veces por semana a una institución de educación especial, donde recibe apoyo en el contraturno.

Las autoridades señalaron que quienes se presenten deben tener una estructura familiar sólida, disponibilidad de tiempo y condiciones habitacionales adecuadas. También se requiere estabilidad económica y cobertura médica, elementos considerados esenciales para atender las necesidades específicas de los niños.

El objetivo del llamado es que los hermanos puedan crecer en un entorno estable y afectivo, donde logren vínculos reparadores y duraderos. Además, las familias que se postulen deberán estar dispuestas a mantener el contacto con sus otras hermanas biológicas, con acompañamiento de los equipos técnicos del Estado.

niños adopcion

Llamado a adoptar a un adolescente de 14 años

Por otro lado, el Juzgado Unipersonal de Familia Nº2 de San Salvador de Jujuy, en el expediente Nº C-271407/25, convoca a personas, familias o parejas dispuestas a adoptar a un adolescente de 14 años que reside en una institución estatal.

El joven presenta un diagnóstico de Síndrome de Duchenne, posee Certificado Único de Discapacidad (CUD) y utiliza silla de ruedas. Requiere asistencia permanente y acompañamiento especializado, por lo que la convocatoria busca un entorno familiar capaz de garantizar cuidados continuos y atención interdisciplinaria.

Los interesados deben contar con una estructura emocional estable y recursos suficientes para asegurar la atención integral del adolescente. Además, deben estar abiertos a recibir asesoramiento psicosocial y trabajar junto a profesionales en las distintas etapas del proceso de integración familiar.

El Registro destacó que la inscripción como postulante no tiene costo y no requiere la intervención de abogados. El trámite se realiza en la provincia de residencia y pueden anotarse matrimonios, integrantes de una unión convivencial o personas solas.

Cómo inscribirse en el Registro de Adopción

Las inscripciones se reciben en las oficinas del Registro de Postulantes para Adopción, ubicadas en calle San Martín Nº1158, oficina 31, de San Salvador de Jujuy. También se puede solicitar información al teléfono 0388-4231888 (interno 882) o por correo electrónico a [email protected].

El organismo recordó que la adopción busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia que les brinde afecto, cuidado y un entorno adecuado para su desarrollo integral.

