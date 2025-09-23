martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 22:40
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que la rotura de un acueducto principal afecta el suministro en distintos sectores.

Por  Verónica Pereyra
Se rompió un acueducto.

Se rompió un acueducto.

Agua Potable de Jujuy S.E. informó que una rotura en un acueducto de 400 mm, que abastece a la Planta Savio, obligó a interrumpir el suministro de agua potable para realizar reparaciones de emergencia.

Los barrios afectados por el corte son: Savio, Alto Palpalá, Paso de Jama, San Ignacio de Loyola, 9 de Julio, 25 de Mayo, Güemes, 18 de Noviembre, San José y Antártida.

La empresa indicó que los trabajos de reparación ya están en marcha y que se prevé finalizar las tareas alrededor de las 5:00 de la madrugada del miércoles. Una vez concluidas, se continuarán las maniobras necesarias para normalizar el servicio.

Desde Agua Potable de Jujuy solicitaron paciencia y colaboración a los vecinos, y pidieron hacer un uso responsable del agua disponible mientras se restablece por completo el suministro.

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Por  Claudio Serra

