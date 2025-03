El reto a un perro que se hizo viral por la reacción del animal: el video

A su vez, el material recibió más de 25.000 "me gusta" , convirtiéndose en un fenómeno viral en pocos días. El suceso tuvo lugar en Argentina , donde el propietario del perro, claramente molesto, intentaba hacerle entender al cachorro las repercusiones de su conducta.

Grabó cómo su perro reaccionó a que lo retaba y su actitud se volvió viral.

En el video, se oye al hombre expresar: “Esto no se come, te va a hacer mal, ¿Entendés? Después tengo que ir a la compañía de cable y ¿Qué les digo yo? ¿Que se lo comió la perra? ¿Cómo me lo cambian ahora? ¿Cómo pongo los canales con el decodificador?”.