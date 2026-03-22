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22 de marzo de 2026 - 13:43
Mundo.

El papa León XIV dijo que la violencia en Medio Oriente es "un escándalo para la humanidad"

El Papa León XIV volvió a hacer un llamado a la paz en su Ángelus de este domingo: “No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento”

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El pontífice enfocó su mensaje en la necesidad de construir procesos de entendimiento, recalcando esas dos condiciones: diálogo y respeto a la dignidad de todos. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El pontífice enfocó su mensaje en la necesidad de construir procesos de entendimiento, recalcando esas dos condiciones: diálogo y respeto a la dignidad de todos. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

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El papa León volvió a pronunciarse este domingo sobre la guerra en Medio Oriente y dejó una definición contundente. El mensaje fue dado durante el rezo del Ángelus en la plaza San Pedro, donde además renovó su pedido de un alto el fuego inmediato.

“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inertes de estos conflictos” “No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inertes de estos conflictos”

Según las agencias internacionales, el pontífice afirmó que sigue la situación “con consternación” y advirtió que el dolor que viven las víctimas inocentes afecta a toda la humanidad. En esa línea, pidió perseverar en la oración y volver a abrir caminos de paz apoyados en el diálogo sincero y en el respeto por la dignidad de cada persona.

Las imágenes más crudas del conflicto en Medio Oriente
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Un nuevo llamado a frenar las hostilidades

El pronunciamiento del Papa se da mientras la guerra entra en su cuarta semana y sigue generando repercusiones internacionales, no solo por el impacto humanitario sino también por sus consecuencias políticas y económicas. León volvió así a colocarse en una línea de fuerte preocupación por el costo humano del conflicto y por la situación de los civiles atrapados en la violencia.

León XIV hizo un llamado al “dialogo sincero", que ponga fin a los conflictos en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó.

“Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la práctica para que cesen las hostilidades y se abran finalmente los caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de oda persona humana” “Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la práctica para que cesen las hostilidades y se abran finalmente los caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de oda persona humana”

No es la primera vez que el Vaticano pide una salida negociada. En los últimos días ya se habían difundido otros mensajes del Papa en favor de un cese del fuego y del restablecimiento del diálogo, pero esta vez el tono fue todavía más directo al hablar de “escándalo” frente al sufrimiento que se acumula en la región.

“Queridos hermanos y hermanas. Sigo con consternación la situación en Oriente Medio y en otras regiones del Mundo laceradas por la guerra y la violencia”, dijo el pontífice estadounidense tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

Ante cientos de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, el papa dijo que “no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos”.

“Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios”, aseveró.

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