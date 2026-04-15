León XIV aterriza en Camerún en medio de una tregua de los separatistas

El papa León XIV se dirige a la nación centroafricana de Camerún con un mensaje de paz.

El papa León XIV viajará a Camerún con un llamado a la concordia en una zona atravesada por conflictos separatistas y con el objetivo de mantener un encuentro con el presidente Paul Biya , quien lleva más de cuatro décadas al frente del país. El mandatario, de 93 años , renovó su cargo el año pasado en comicios cuestionados , lo que profundizó el malestar interno .

Mundo. Viernes Santo: el Papa León XIV presidió la Liturgia de la Pasión del Señor en San Pedro

Desde el Vaticano señalaron que la agenda contemplará cuestiones como el combate a la corrupción en una nación con abundantes recursos y el uso responsable del poder político . León arribará a Yaundé , capital camerunesa, el miércoles, tras una escala en Argelia , como parte de una gira africana que incluye cuatro destinos.

Si bien la llegada del pontífice se produce en medio de un escenario político delicado , desde el Vaticano remarcaron que la doctrina social de la Iglesia rechaza los regímenes autoritarios , como el que encabeza Biya , con quien León XIV mantendrá un encuentro. Se trata, además, de la primera visita a África del primer papa estadounidense .

El papa León XIV llega a Camerún en medio de un alto el fuego de separatistas.

Biya , que conduce Camerún desde 1982 , recibirá a León XIV en la sede presidencial de Yaundé . Más tarde, el pontífice participará de reuniones con funcionarios del gobierno , representantes de la administración pública y diplomáticos , además de recorrer un orfanato gestionado por religiosas católicas.

León llegará a Yaundé, la capital, el miércoles, después de una parada en Argelia.

Los comicios del 12 de octubre, que ratificaron la continuidad de Biya en el gobierno, fueron cuestionados por sectores opositores. Uno de sus contrincantes, Issa Tchiroma Bakary, asegura haber resultado vencedor y convocó a la población a desconocer los datos oficiales.

En ese escenario, León XIV planteó la importancia de avanzar hacia una “democracia real”, capaz de otorgar legitimidad al ejercicio del poder y prevenir excesos. Para el pontífice, un sistema democrático solo se mantiene firme si está guiado por principios éticos y el respeto por la dignidad de las personas.

Una reunión por la paz y una pausa en los combates

En Camerún, León XIV tiene en agenda dos actividades relevantes, entre ellas una jornada dedicada a la paz prevista para el jueves en Bamenda, una localidad golpeada por el accionar separatista.

El papa León XIV llega a Camerún en medio de un alto el fuego de separatistas.

Desde 2017, grupos angloparlantes impulsan un reclamo independentista en la zona, un enfrentamiento que ya provocó más de 6.000 fallecidos y superó los 600.000 desplazados, de acuerdo con datos de International Crisis Group.

En la antesala del arribo del pontífice, las facciones separatistas comunicaron una tregua de tres días en los enfrentamientos con el objetivo de garantizar un “viaje seguro” durante su estadía.

Desde la Unity Alliance, que nuclea a distintos grupos del movimiento, señalaron que la medida responde al valor espiritual de la visita y apunta a resguardar la circulación tanto de la población como de las autoridades.

El presidente Biya, que ha gobernado Camerún desde 1982, se reunirá con León XIV.

La otra actividad central de León XIV en suelo camerunés será una celebración religiosa en Duala el viernes, para la que se prevé una concurrencia cercana a las 600.000 personas. Luego, el papa partirá rumbo a Angola para seguir con su recorrido, que finalizará la semana próxima en Guinea Ecuatorial.