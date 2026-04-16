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16 de abril de 2026 - 20:21
Mundo.

Investigan en Yacuiba la muerte de una niña de 4 años y el fallecimiento de su padre

Una niña de 4 años llegó sin vida a un centro de salud de Yacuiba, y el caso es investigado por las autoridades bolivianas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Investiganen Yacuiba la muerte de una niña de 4 años (Foto ilustrativa)

Investigan en Yacuiba la muerte de una niña de 4 años (Foto ilustrativa)

Un hecho que generó profunda conmoción en la zona fronteriza de Yacuiba es investigado por las autoridades de Bolivia. Según los primeros reportes, una niña de 4 años fue trasladada por su padre al centro de salud de San José de Pocitos, donde el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

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De acuerdo con la información publicada por medios bolivianos, tras conocer esa situación el hombre, identificado con las iniciales J.M.R., de 31 años y nacionalidad argentina, sufrió una herida de arma de fuego fuera del establecimiento de salud. Luego fue derivado al hospital Rubén Zelaya, donde murió horas más tarde por la gravedad de su cuadro.

La autopsia a la niña

El informe médico preliminar indicó que la niña habría fallecido por asfixia mecánica por compresión toracoabdominal. En el caso del hombre, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un proyectil de arma de fuego.

Investigan en Yacuiba la muerte de una niña de 4 años (Foto ilustrativa)
Investigan en Yacuiba la muerte de una niña de 4 años (Foto ilustrativa)

Investigan en Yacuiba la muerte de una niña de 4 años (Foto ilustrativa)

De manera preliminar, el caso fue tipificado por la Policía como un presunto infanticidio seguido de suicidio. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer con precisión las circunstancias previas al episodio.

Un caso que conmueve a Yacuiba

Vecinos señalaron que la menor presuntamente sufría un contexto de violencia familiar desde hacía tiempo y que existían advertencias previas, aunque ese punto todavía forma parte de la investigación en curso. Las autoridades bolivianas aguardan nuevos informes oficiales para avanzar con mayores definiciones sobre el caso.

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