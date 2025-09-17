Hay probabilidad de tormentas en Jujuy: para cuándo y qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este miércoles 17 de septiembre Jujuy presentará condiciones inestables, con aumento en la nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche.
Detalle por tramos del día
Durante la mañana se prevé cielo mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 19°C.
Hacia la tarde, el SMN anuncia tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10 y el 40%.
Durante la noche, las tormentas continuarán siendo posibles, con mayor intensidad y una probabilidad de entre el 40 y el 70%.
Temperaturas previstas
La jornada tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 27°C, con vientos leves del noroeste que oscilarán entre los 7 y 22 km/h.
Qué esperar en los próximos días
El jueves se espera un ascenso de la temperatura, con máxima de 31°C y sin previsión de lluvias. Sin embargo, el viernes y sábado serán los días más calurosos, con máximas de 33°C y 35°C respectivamente.
Recién el domingo las marcas descenderán, con una máxima de 26°C, y a partir del lunes se prevé un marcado descenso térmico, con mínimas por debajo de los 10°C.
tiempo clima paisaje jujuy
Zonas más afectadas
Las tormentas aisladas previstas para este miércoles podrían impactar principalmente en el área de San Salvador de Jujuy y el Valle Central, extendiéndose de manera irregular hacia sectores de los Valles y Yungas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.