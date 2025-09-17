miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 08:08
Clima.

Hay probabilidad de tormentas en Jujuy: para cuándo y qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una alta probabilidad de tormentas aisladas para las próximas horas. Cómo va a seguir el tiempo durante la FNE 2025.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
jujuy nublado 21.jpg
dia nublado.jpg

Detalle por tramos del día

Durante la mañana se prevé cielo mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 19°C.

Hacia la tarde, el SMN anuncia tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10 y el 40%.

Durante la noche, las tormentas continuarán siendo posibles, con mayor intensidad y una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Temperaturas previstas

La jornada tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 27°C, con vientos leves del noroeste que oscilarán entre los 7 y 22 km/h.

Qué esperar en los próximos días

El jueves se espera un ascenso de la temperatura, con máxima de 31°C y sin previsión de lluvias. Sin embargo, el viernes y sábado serán los días más calurosos, con máximas de 33°C y 35°C respectivamente.

Recién el domingo las marcas descenderán, con una máxima de 26°C, y a partir del lunes se prevé un marcado descenso térmico, con mínimas por debajo de los 10°C.

tiempo clima paisaje jujuy

Zonas más afectadas

Las tormentas aisladas previstas para este miércoles podrían impactar principalmente en el área de San Salvador de Jujuy y el Valle Central, extendiéndose de manera irregular hacia sectores de los Valles y Yungas.

