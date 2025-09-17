Hay probabilidad de tormentas en Jujuy: para cuándo y qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este miércoles 17 de septiembre Jujuy presentará condiciones inestables, con aumento en la nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche .

Durante la mañana se prevé cielo mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 19°C.

Hacia la tarde , el SMN anuncia tormentas aisladas , con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10 y el 40%.

Durante la noche , las tormentas continuarán siendo posibles, con mayor intensidad y una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

Temperaturas previstas

La jornada tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 27°C, con vientos leves del noroeste que oscilarán entre los 7 y 22 km/h.

Qué esperar en los próximos días

El jueves se espera un ascenso de la temperatura, con máxima de 31°C y sin previsión de lluvias. Sin embargo, el viernes y sábado serán los días más calurosos, con máximas de 33°C y 35°C respectivamente.

Recién el domingo las marcas descenderán, con una máxima de 26°C, y a partir del lunes se prevé un marcado descenso térmico, con mínimas por debajo de los 10°C.

tiempo clima paisaje jujuy

Zonas más afectadas

Las tormentas aisladas previstas para este miércoles podrían impactar principalmente en el área de San Salvador de Jujuy y el Valle Central, extendiéndose de manera irregular hacia sectores de los Valles y Yungas.