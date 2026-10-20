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20 de octubre de 2026 - 19:38
Jujuy.

Salvaron la vida de un bebé de 20 días que no podía respirar en barrio Cuyaya

Efectivos policiales, con indicaciones desde el SAME, lograron estabilizar al bebé que posteriormente fue trasladado al Hospital Materno Infantil.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ambulancia del SAME

Efectivos de la Policía de la Provincia lograron estabilizar a un bebé de 20 días que no podía respirar en el Barrio Cuyaya. Al llegar al domicilio, y ante la desesperación de la madre, los agentes actuaron de inmediato para poder brindarle las primeras atenciones al menor.

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Siguiendo las indicaciones telefónicas de personal de SAME, los efectivos brindaron asistencia al pequeño hasta que logró reaccionar y recuperar la respiración.

Minutos después arribó a la vivienda una ambulancia del SAME cuyo equipo médico continuó con la asistencia y dispuso el traslado del bebé al Hospital Materno Infantil para su evaluación y atención especializada.

La importancia del RCP

Según Eduardo Arellano, licenciado en emergentología y director de RCP Argentina, el 99% de la población argentina no sabe realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y alertó sobre la falta de acceso a desfibriladores externos automáticos (DEA) en espacios públicos.

“En nuestro país hay graves fallas en la respuesta ante una emergencia cardíaca”, sostuvo Arellano al analizar la preparación de la población frente a estas situaciones. Según explicó, una ambulancia tarda en promedio entre 15 y 20 minutos en llegar y es por eso que la intervención de una persona ante un paro cardíaco puede ser decisiva mientras se espera la asistencia médica.

En ese sentido, remarcó que comenzar las maniobras de RCP de manera inmediata y utilizar un desfibrilador puede aumentar las posibilidades de supervivencia.

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