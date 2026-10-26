Los nombres más elegidos para bebés en Argentina: cuáles lideran y qué significa cada uno

¿Qué nombres eligen actualmente las familias en las distintas regiones de la Argentina ? Las preferencias a la hora de inscribir a los recién nacidos están cambiando de manera gradual, aunque con un impacto cada vez más visible en la identidad nacional .

En contraste con las opciones clásicas que predominaron en otras épocas, los argentinos se inclinan por una mezcla particular de influencias italianas renovadas, nombres cortos y alternativas que recuperan sentidos y simbolismos profundos .

Las estadísticas oficiales recopiladas por la Dirección Nacional de Población , mediante el Registro Nacional de las Personas ( RENAPER ), permiten identificar cuáles son los nombres más elegidos por las familias argentinas .

Entre las niñas, Isabella encabeza ampliamente el listado, con 6.848 inscripciones , equivalentes a 48,27 por cada mil nacimientos femeninos registrados. En los siguientes puestos se ubican Valentina , con 5.766 registros y una tasa de 40,64 por mil, y Olivia , que suma 5.707 inscripciones y alcanza los 40,23 por mil.

En el segmento masculino, Benjamín ocupa el primer lugar con una diferencia considerable respecto del resto, al reunir 7.400 inscripciones, una cifra que representa 49,92 por cada mil varones anotados. El segundo puesto corresponde a Gael, con 5.963 registros y una proporción de 40,22 por mil, mientras que Mateo completa el podio con 5.872 inscripciones, equivalentes a 39,61 por mil. Para elaborar estas estadísticas, las autoridades contabilizan cada nombre por separado, sin considerar las combinaciones de dos o más.

Sin embargo, los primeros lugares apenas reflejan una parte del fenómeno: nuevas tendencias comienzan a ganar terreno, relegan a nombres tradicionales y modifican el panorama de las elecciones de las familias argentinas.

De Italia al mundo: el fenómeno de los nombres cortos

¿Qué explica el avance de los nombres breves, de pronunciación armoniosa, frente a las opciones compuestas que marcaron a generaciones anteriores? Según el relevamiento del organismo estatal, la preferencia por nombres concisos y con una sonoridad reconocida internacionalmente se convirtió en uno de los cambios más evidentes.

En el caso de las niñas, las opciones cortas continúan sumando adeptos: Emma registró 3.538 inscripciones, con una tasa de 24,94 por mil, mientras que Emilia reunió 3.507, equivalente a 24,72 por mil. Ambas aparecen junto a nombres que mantienen una fuerte presencia, como Sofía, con 5.196 registros; Jazmín, con 4.577; y Victoria, con 4.082. También se destacan Mía, que alcanzó las 3.422 inscripciones, y Aitana, con 3.231.

Entre los varones, los nombres de raíz italiana y aquellos de proyección internacional mantienen una presencia destacada. Valentino encabezó este grupo con 4.212 inscripciones, equivalentes a 28,41 por cada mil, seguido por Valentín, con 4.119; Bautista, con 4.042; y Enzo, que sumó 3.882 registros y una tasa de 26,19 por mil.

Al mismo tiempo, alternativas de origen anglosajón y alcance global, como Liam, con 3.868 inscripciones, y Noah, con 3.323, ganan espacio junto a Giovanni, que alcanzó los 3.248 registros. En conjunto, estas elecciones reflejan una renovación en las preferencias estéticas de las familias.

No obstante, la sonoridad de un nombre no es el único factor que interviene en la elección: los significados y las asociaciones simbólicas también pueden influir, aunque de manera menos evidente, en la decisión de cómo llamar a un hijo.

Qué buscan las familias

¿Qué lugar ocupa el significado de un nombre a la hora de elegir cómo llamar a un hijo? De acuerdo con los especialistas, la carga emocional y los valores asociados a cada nombre continúan teniendo un papel fundamental en esa decisión.

Entre las niñas, Isabella, una de las formas derivadas de Isabel, se asocia con la expresión “promesa de Dios”, mientras que Olivia, de origen latino, remite a “la que trae paz”. Por su parte, Emilia se relaciona con la idea de ser “trabajadora” o “la que se esfuerza”, y Emma evoca los conceptos de totalidad y universalidad. En tanto, el clásico nombre Catalina está ligado a la pureza y a aquello que es “íntegro”.

En el listado masculino también predominan las referencias vinculadas con los sentimientos y la espiritualidad. Benjamín se interpreta como “el hijo más amado”, mientras que Mateo tiene origen hebreo y su significado remite al “don de Dios”.

En el caso de Gael, su raíz bretona se traduce como “aquel que es generoso”. A su vez, Valentino transmite ideas de coraje, fortaleza y buena salud, mientras que Felipe se asocia con la nobleza y significa “amante de los caballos”.

Sophie Kihm, psicóloga experta en nombres y directora editorial del sitio internacional Nameberry, explica que la elección de cómo llamar a un hijo suele estar determinada por cuatro aspectos principales: rendir homenaje a alguien cercano o preservar una costumbre familiar, la sonoridad del nombre tanto por sí solo como en combinación con el apellido, su significado y la coherencia con las preferencias estéticas de los padres.

Si bien la costumbre de ponerles a los hijos el mismo nombre que llevan sus padres pierde presencia en distintos sectores, el deseo de encontrar una identidad propia sigue siendo una de las principales motivaciones al momento de registrar a un recién nacido.