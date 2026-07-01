Federica Pais volvió a la TV tras la muerte de Ernestina: "Sólo nosotras sabíamos lo que nos unía"

Federica Pais regresó este martes a la conducción de su programa de televisión, apenas unos días después de la muerte de su hermana Ernestina Pais. Al comenzar la emisión, la periodista explicó que necesitaba retomar su rutina y se emocionó al hablar del difícil momento que atraviesa su familia.
“¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina”, expresó al inicio de su programa 1111, emitido por Ar/12.
Embed - FEDERICA PAIS VOLVIÓ A SU PROGRAMA
“Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar”
Visiblemente conmovida, Federica se refirió a los días posteriores a la muerte de su hermana y describió el impacto que la tragedia provocó en su entorno familiar.
“Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Y desde entonces estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar”, manifestó.
La periodista también agradeció las muestras de afecto y el acompañamiento que recibió durante los últimos días por parte del público y de sus compañeros de trabajo.
“Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente. El respeto también de tanta gente. El cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo”, señaló.
El emotivo mensaje dedicado a Ernestina Pais
Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Federica habló directamente sobre el vínculo que mantenía con Ernestina y le dedicó unas palabras con la voz quebrada.
“Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado ella y yo, sabíamos lo que nos unía”, expresó.
Luego agregó: “Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. Y que de alguna manera está encontrando respuestas. Que tanto buscó acá y que tanto le dolía”.
Por qué decidió regresar a la televisión
Entre lágrimas, la conductora explicó que tomó la decisión de volver a trabajar porque necesitaba concentrarse en otras actividades para atravesar el dolor.
“Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y jodido, porque te obliga a hablar de cosas que preferiría mantener en privado”, comentó.
Antes de comenzar formalmente el programa, Federica les envió un mensaje a sus seres queridos y volvió a agradecer el acompañamiento recibido.
“Abrazo enormemente a toda la familia que está en este momento. A nuestra familia. Estamos unidos. Atravesando un momento muy doloroso y muy brutal. Que nunca imaginamos que nos iba a pasar”, manifestó.
La muerte de Ernestina Pais
La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico. La conductora sufrió un accidente en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, en el partido de San Isidro.
Durante el fin de semana, familiares, amigos y colegas se acercaron a despedirla en una ceremonia realizada en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos estuvo Federica Pais, quien atravesó el dolor acompañada por sus seres queridos.
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