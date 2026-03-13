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13 de marzo de 2026 - 09:46
Deportes.

El MTB jujeño se lució con cuatro podios en la Copa Argentina de Metán

Jujuy logró cuatro podios en la 2ª fecha de la Copa Argentina de MTB en Metán, con Agustina Apaza otra vez en lo más alto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Agustina Apaza lideró otra gran actuación jujeña en Metán con cuatro podios &nbsp;

Agustina Apaza lideró otra gran actuación jujeña en Metán con cuatro podios

 

Barro, lluvia y cuatro podios: el MTB jujeño se hizo fuerte en Metán

Barro, lluvia y cuatro podios: el MTB jujeño se hizo fuerte en Metán

Barro, lluvia y cuatro podios: el MTB jujeño se hizo fuerte en Metán

Barro, lluvia y cuatro podios: el MTB jujeño se hizo fuerte en Metán

Metán ofreció una postal llena de adrenalina bien de mountain bike del bueno: senderos pesados, huellas rotas, barro hasta los tobillos y una lluvia que no dio tregua. En ese escenario bravo se corrió la 2ª fecha de la Copa Argentina FACIMO de XCO 2026 y la 1ª del Regional del NOA, en los circuitos de San Calar, con puntaje internacional y un nivel altísimo de competencia.

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En medio de esa batalla, Jujuy volvió a dejar huella. La gran referencia fue otra vez Agustina Apaza, que ganó en damas elite y volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes banderas del ciclismo de montaña de la Argentina. En Metán se impuso con un tiempo de 1:20:27, delante de Agustina Quirós y Nicole Arce, en una carrera donde hubo que pedalear, empujar y sobrevivir al barro.

La jujeña no solo se subió a lo más alto del podio en una fecha clave del calendario nacional. También volvió a confirmar ese lugar que ocupa dentro del MTB regional: el de una corredora que compite, gana y al mismo tiempo abre camino. Su nombre ya es referencia para el semillero, para las más chicas que vienen detrás y para una provincia que volvió a responder con presencia fuerte en una de las pistas más exigentes del NOA.

Agustina Apaza
Agustina Apaza, corredora jujeña y representante de la bandera argentina en los eventos deportivos del ciclismo más importantes del mundo

Agustina Apaza, corredora jujeña y representante de la bandera argentina en los eventos deportivos del ciclismo más importantes del mundo

Una carrera pesada, con barro y piernas al límite

Lo que en la previa prometía un circuito técnico, terminó convertido en una verdadera prueba de resistencia. La lluvia cambió la carrera, volvió más lentos los tramos rápidos, complicó los ascensos y obligó a todos a meter cabeza y manejo fino en los descensos. Salta Sur describió la jornada como una “batalla épica” sobre un terreno muy complejo, mientras otros reportes marcaron que Metán recibió bikers de 12 provincias, además de una convocatoria que rondó los 180 corredores.

En ese contexto, los podios jujeños tomaron todavía más valor. Porque no fue una carrera limpia ni rápida: fue de esas en las que hay que sostener el ritmo cuando la rueda se clava, elegir bien la huella y seguir empujando cuando el circuito se pone espeso.

MTB
Barro, lluvia y cuatro podios: el MTB jujeño se hizo fuerte en Metán

Barro, lluvia y cuatro podios: el MTB jujeño se hizo fuerte en Metán

El semillero también empuja

Entre las más chicas, uno de los nombres que vuelve a aparecer es el de Francesca Cucchiaro, una de las pequeñas que sigue creciendo en el semillero jujeño. Los registros oficiales del sistema de cronometraje la muestran compitiendo en Metán dentro de las categorías promocionales/infantiles, mientras que en Jujuy ya venía siendo protagonista en el provincial, donde también había subido a lo más alto en su divisional.

Ese dato también explica parte de la historia de Jujuy en Metán: no fue solo una buena actuación en elite, sino también una presencia sostenida en distintas edades, con nombres que empiezan a hacerse lugar en un deporte que exige técnica, constancia y muchas horas de entrenamiento.

MTB
Barro, lluvia y cuatro podios: el MTB jujeño se hizo fuerte en Metán

Barro, lluvia y cuatro podios: el MTB jujeño se hizo fuerte en Metán

Podios jujeños en la fecha de la Copa Argentina de MTB

  • Damas élite: 1° puesto Agustina Apaza

  • Damas máster B1: 2° puesto María Emilia Muñoz

  • Máster B1: 2° puesto Eduardo Rodrigo López

  • Damas infantiles B: 3° puesto Francesca Cucchiaro

Próximas fechas del regional NOA y la Copa Argentina

El año de carreras ya comenzó con la 2ª fecha de la Copa Argentina en Metán y la 1ª de las cuatro fechas del Regional NOA que se corrieron en Metán. Ahores se viene una nueva fecha en Santiago del Estero, Catamarca y el cierre será en Jujuy el 6 de septiembre

Por otr lado, la 3ª fecha de la Copa Argentina será en San Juan

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