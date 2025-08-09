Gimnasia de Jujuy busca prolongar el liderazgo y sostener el rendimiento

El puntero Gimnasia y Esgrima de Jujuy visita este domingo 10 de agosto a Mitre en el estadio “Dres. Castiglione” con la misión de sostener su gran rendimiento y mantener la distancia en la lucha por el ascenso directo.

En un torneo caracterizado por la paridad, Gimnasia y Esgrima de Jujuy intentará dar un paso fundamental hacia la clasificación cuando este domingo a las 15:30 horas frente a Mitre de Santiago del Estero, en la 26ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio “Dres. Castiglione” y estará a cargo del árbitro Álvaro Carranza.

El “Lobo” saltará al campo como líder absoluto de la zona con 46 puntos, mostrando el mejor rendimiento de toda la categoría, una diferencia de tres unidades sobre Deportivo Madryn, que encabeza la Zona A. Además, Gimnasia de Jujuy presenta la mejor diferencia de gol (+16) y la segunda valla menos vencida del torneo, con solo 12 goles recibidos.

matias modolo.jpg

Estos datos reflejan la solidez defensiva y la regularidad del equipo dirigido por Matías Módolo, que se ha consolidado como principal candidato al ascenso. En frente tendrá a un rival que atraviesa dificultades: Mitre marcha 12º con 31 unidades y acumula tres derrotas consecutivas, por lo que buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos que lo acerquen a la zona de reducida.

El desafío para Gimnasia y la urgencia de Mitre

El duelo promete ser un choque clave para ambos equipos: Gimnasia intentará reafirmar su liderazgo y mantener la distancia en lo más alto, mientras que Mitre necesita urgentemente cortar su mala racha para mantener viva la ilusión de clasificar al reducido.

Rodrigo Velázquez - Gimnasia de Jujuy

En este marco, Rodrigo Velázquez, uno de los referentes del “Lobo”, anticipó la importancia del partido y manifestó la mentalidad del plantel. “Estamos cerca de hacer historia, pero sabemos que todavía falta”, aseguró el delantero, que además destacó el orgullo que siente al defensor la camiseta de Gimnasia y la confianza que lo acompaña gracias al cuerpo técnico y sus compañeros.

Velázquez calificó el choque con Mitre como “la primera de nueve finales” y resaltó la dificultad que representa un equipo que se hace fuerte como local, aunque aseguró que el clima interno es muy positivo: “Estamos con ganas y optimistas”, concluyó.

Con la mira puesta en mantener la racha y seguir siendo protagonista, Gimnasia de Jujuy afronta en Santiago un partido clave que puede acercarlo aún más a su objetivo en una temporada muy competitiva en la Primera Nacional.